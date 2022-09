I colleghi di Igor’s Lab hanno pubblicato nuove informazioni inerenti alla prossima generazione di processori Intel Core di tredicesima generazione, conosciuti con il nome in codice “Raptor Lake“. I documenti mostrano più nel dettaglio le caratteristiche del chipset Z790 e delle CPU Core i9-13900K, i9-13900KF, i7-13700K, i7-13700KF, i5-13600K e i5-13600KF (ricordiamo che i modelli KF sono privi della GPU integrata).

Rispetto alla precedente generazione, Alder Lake, le nuove CPU Raptor Lake offriranno maggiori prestazioni attraverso alcune modifiche importanti, come il numero massimo di core, salito a 8P+16E. Inoltre, i P-core sono stati aggiornati con un IPC e una cache L2 superiori, mentre gli E-core presentano una cache L2 di maggiori dimensioni.

Per quanto riguarda la potenza impiegata, questi primi sei processori avranno un TDP base di 125W, per arrivare a 253W come potenza turbo massima per i modelli Core i9 e Core i7 K/KF e 181W come potenza turbo massima per i Core i5 K/KF. Le linee PCI-Express dalla CPU sono rimaste invariate: 16 linee PCIe Gen 5 per PEG e 4 linee PCIe Gen 4 per l’SSD M.2 NVMe collegato alla CPU. La velocità nativa delle memorie DDR5 è stata aumentata a 5.600MHz, rispetto ai 4.800MHz precedenti.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Il chipset Intel Z790 è rimasto a DMI 4.0 x8 (larghezza di banda paragonabile a PCI-Express 4.0 x8), ma, rispetto al precedente Z690, fornisce ben 20 linee PCIe 4.0 e 8 linee PCIe 3.0. Sul fronte delle porte USB, Z790 offre cinque porte USB 3.2×2 da 20 Gb/s, invece delle quattro dello Z690.

Ricordiamo che Intel dovrebbe annunciare la sua nuova gamma di processori Core “Raptor Lake” e il chipset Z790 il prossimo 27 settembre, che in futuro si espanderà con ulteriori modelli e chipset per motherboard più economiche, come il B760.