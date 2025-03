Trasforma il tuo PC in denaro: fino a 300€ subito sul tuo conto!

Avete un vecchio PC inutilizzato che occupa solo spazio in casa? Unieuro vi offre un’opportunità imperdibile per dar nuova vita al vostro dispositivo e allo stesso tempo ottenere un rimborso in denaro. Grazie alla promozione attiva fino al 2 aprile, potrete ricevere fino a 300€ per il vostro PC usato, che potrete poi utilizzare per acquistare un nuovo dispositivo a partire da soli 299€. Non è mai stato così facile sbarazzarsi del vecchio PC e ottenere un rimborso immediato.

Come funziona la promozione?

Il processo è semplice e conveniente: Unieuro ritirerà direttamente il vostro PC usato a casa, permettendovi di risparmiare tempo e fatica. Una volta effettuato l'acquisto di un nuovo PC, sia fisso che portatile, potrete richiedere il rimborso fino a 300€ entro 15 giorni solari dalla data di acquisto. Dopo aver inviato la richiesta, riceverete una e-mail di approvazione entro 3 giorni lavorativi, così da poter procedere con il prossimo passo.

Una volta ricevuta l’e-mail, vi basterà scaricare e compilare il modulo fornito e inviare il vostro PC usato entro 15 giorni solari utilizzando il corriere messo a disposizione da OPIA, senza alcun costo aggiuntivo per voi. OPIA si occuperà del ritiro e, entro 10 giorni dal ricevimento del dispositivo, verificherà che il vostro PC soddisfi i requisiti previsti dal regolamento. Se la verifica avrà esito positivo, riceverete la comunicazione del valore di valutazione del dispositivo.

Infine, il rimborso verrà accreditato direttamente sul vostro conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo del controllo di qualità. Con questa promozione, Unieuro vi offre una soluzione vantaggiosa e senza stress per aggiornare il vostro PC e ottenere una somma extra, tutto in pochi semplici passaggi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

