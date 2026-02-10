Il mondo delle criptovalute continua a rappresentare un terreno fertile per i truffatori digitali, e l'ultimo caso giudiziario negli Stati Uniti ne è l'ennesima dimostrazione: un'operazione internazionale orchestrata dalla Cambogia ha sottratto oltre 73,6 milioni di dollari agli investitori, utilizzando tecniche di ingegneria sociale combinate con piattaforme di trading contraffatte. La vicenda si è conclusa con una condanna a 20 anni di carcere per il principale imputato, emessa però in contumacia dopo la sua fuga.

Daren Li, 42 anni, è stato condcondannato alla pena massima prevista dalla legge statunitense per il suo ruolo centrale in questa vasta operazione criminale. Il Dipartimento di Giustizia americano ha confermato che l'imputato ha tagliato il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga nel dicembre 2024, rendendo necessaria una sentenza in absentia. La condanna prevede inoltre tre anni di libertà vigilata al termine della detenzione.

La struttura tecnica della truffa si basava su una sofisticata operazione di domain spoofing: i criminali avevano creato siti web e domini falsificati che imitavano perfettamente piattaforme legittime di trading di criptovalute. La strategia prevedeva una fase preliminare di costruzione della fiducia con le vittime, seguita dalla promozione di investimenti fraudolenti in asset digitali. Una volta ottenuti i fondi, i truffatori procedevano al riciclaggio attraverso una rete di società di comodo statunitensi.

Secondo quanto emerso dalle indagini federali, alcuni membri del gruppo si spacciavano per operatori di servizio clienti o tecnici di supporto delle piattaforme, richiedendo pagamenti esclusivamente in criptovaluta per facilitare le successive operazioni di money laundering. Il Dipartimento di Giustizia ha ricostruito un flusso di fondi che ha visto almeno 59,8 milioni di dollari riciclati attraverso entità societarie statunitensi, evidenziando la natura transnazionale dell'operazione.

Li è il primo imputato ad essere condannato tra coloro direttamente coinvolti nella ricezione finale dei fondi delle vittime

L'inchiesta ha portato finora al patteggiamento di otto complici, ma Li rappresenta un caso particolare nell'economia processuale: essendo stato identificato come il primo imputato direttamente coinvolto nella ricezione finale dei fondi, la sua condanna assume un valore simbolico nella lotta alle truffe crypto internazionali. Lo stesso Li ha ammesso il furto di almeno 73,6 milioni di dollari, cifra che potrebbe rappresentare solo una parte del bottino complessivo dell'organizzazione.

General A. Tysen Duva, rappresentante della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che le autorità statunitensi collaboreranno con i partner internazionali per assicurare il ritorno di Li negli Stati Uniti, dove dovrà scontare l'intera pena. La fuga dell'imputato solleva interrogativi sulla sorveglianza dei soggetti in attesa di giudizio in casi di criminalità informatica ad alto valore.

Bill Essayli, Primo Assistente del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, ha sottolineato come la tecnologia rappresenti un'arma a doppio taglio: se da un lato facilita le comunicazioni globali, dall'altro abbassa significativamente le barriere operative per i criminali. L'invito rivolto agli investitori è quello di mantenere estrema cautela nelle interazioni online, specialmente quando coinvolgono sconosciuti che sollecitano trasferimenti di denaro o criptovalute.