Nel mercato dei sistemi di raffreddamento a liquido tutto-in-uno, be quiet! occupa da anni una posizione riconoscibile: prodotti silenziosi, costruiti con cura e soprattutto affidabili. Il Light Loop 360mm è il modello di punta della serie, pensato per CPU da alte prestazioni e per sistemi in cui l'estetica conta quanto la termica. Porta in dote ventole Light Wings LX dedicate, illuminazione ARGB su ogni componente e una nuova pompa. Vale la pena acquistarlo? Scopriamolo.

Recensione in un minuto

Il Light Loop 360mm convince sul fronte termico e su quello acustico. Le ventole Light Wings LX lavorano in modo fluido fino a 2100 RPM e mantengono una rumorosità contenuta anche sotto carico, mentre la pompa risulta praticamente inudibile nella maggior parte degli scenari. L'illuminazione ARGB è uniforme e ben gestita tramite l'hub incluso, che semplifica il cablaggio in sistemi con molti componenti RGB.

Il prezzo è leggermente superiore a quello di alcune alternative da 360mm, ma se il vostro sistema ha bisogno di un raffreddamento efficiente e la silenziosità è un requisito non negoziabile, il Light Loop 360mm merita di essere preso in considerazione.

Com'è fatto

Il radiatore misura 360mm nel formato standard a tre ventole da 120mm e viene costruito in alluminio, con la piastra di contatto sulla testa della pompa realizzata in rame e nichelata. La struttura è quella tipica degli AIO di fascia alta, con tubi rinforzati di lunghezza sufficiente a garantire una buona flessibilità in fase di installazione. Il cold plate utilizza un design a getto con alette ad alta densità, soluzione ormai consolidata per massimizzare la superficie di scambio termico tra il liquido refrigerante e il die della CPU.

La pompa rappresenta uno degli elementi più curati di questo prodotto. La nuova generazione raggiunge i 2900 RPM ed è collegata tramite connettore 4-pin PWM, quindi la velocità è modulabile dalla scheda madre o dal software. be quiet! ha introdotto un circuito di avviamento graduale che riduce il transiente iniziale, evitando picchi di rumore all'accensione del sistema. Nella pratica, durante i test non è mai stata percepibile alcuna vibrazione trasmessa al telaio, il che è un risultato apprezzabile.

Le ventole in dotazione sono tre esemplari Light Wings LX da 120mm PWM, nella variante high-speed. Ciascuna monta 16 LED ARGB e raggiunge i 2100 RPM come velocità massima. Il flusso d'aria dichiarato è di 61,8 CFM per ventola, con una pressione statica di 2,51 mm H₂O. La rumorosità massima indicata da be quiet! è di 36,8 dB(A), un valore che nella realtà si avvicina ai 35 dB(A) in condizioni di carico sostenuto. Si tratta di numeri competitivi per ventole ad alta portata, e la struttura del frame con angoli morbidi contribuisce a ridurre le vibrazioni.

L'hub incluso nella confezione è un elemento pratico e concreto: consente di collegare fino a 6 componenti ARGB e di gestire contemporaneamente le ventole PWM, riducendo al minimo il numero di connettori occupati sulla scheda madre. Il controllo dell'illuminazione avviene tramite il software proprietario Light Signal oppure tramite le soluzioni dei principali produttori di schede madri. La compatibilità con i socket Intel copre LGA 1150, 1151, 1155, 1200, 1700 e il recente 1851, mentre sul versante AMD sono supportate le piattaforme attuali inclusa AM5. Il kit di montaggio è incluso e copre tutti i socket elencati senza necessità di acquisti separati.

Nella scatola è presente anche una boccetta da 100ml di liquido refrigerante, insieme a degli sticker per sigillare il foro da cui si fa il rabbocco. Un'aggiunta sicuramente apprezzabile, che allunga la vita del dispositivo se viene fatta una manutenzione corretta.

Esperienza d'uso

L'installazione del Light Loop 360mm richiede la confidenza minima con i sistemi AIO, ma non presenta passaggi problematici. Il sistema di montaggio è sufficientemente intuitivo e i componenti del kit sono chiaramente differenziati per piattaforma. I tubi sono flessibili e consentono di raggiungere il radiatore senza tensioni eccessive, anche in case con configurazioni non standard.

Durante i test termici abbiamo utilizzato un processore Intel Core Ultra 9 285K, che rappresenta uno dei carichi termici più impegnativi del segmento consumer attuale. Nella modalità con velocità delle ventole automatica, gestita dalla scheda madre con profilo silent, le temperature si sono mantenute a livelli adeguati anche in sessioni prolungate di rendering. Passando a un profilo performance con le ventole spinte verso i 2100 RPM, la temperatura della CPU si abbassa, a fronte ovviamente di un aumento di rumorosità che, pur rimanendo percepibile, non è fastidioso. Le performance sono in linea con quelle di prodotti simili, come come l'Arctic Liquid Freezer III 360 o il Thermalright Frozen Prism, ma la differenza si percepisce soprattutto nell'acustica complessiva.

L'hub ARGB-PWM semplifica concretamente il cablaggio e durante i test si è dimostrato affidabile nel mantenere la sincronizzazione tra le ventole e il waterblock. L'illuminazione è uniforme e la resa dei 16 LED per ventola risulta coerente con le aspettative per un prodotto di questa fascia. Il software Light Signal funziona correttamente su Windows e permette di creare profili personalizzati senza difficoltà. Nel caso non voleste installare programmi aggiuntivi, l'illuminazione può essere tranquillamente gestita dal software della vostra scheda madre.

La pompa silenziosa e il circuito di avviamento graduale si dimostrano efficaci anche dopo diverse ore d'uso continuativo. Non abbiamo rilevato rumori idraulici, gorgoglii o vibrazioni anomale durante l'intera durata dei test, un risultato che non tutti gli AIO in questa fascia di prezzo possono rivendicare con la stessa coerenza.

Verdetto

Il be quiet! Light Loop 360mm è un prodotto solido, con una progettazione orientata a ridurre il rumore senza rinunciare all'efficienza termica. Le ventole Light Wings LX sono tra le migliori disponibili nel formato 120mm per questo tipo di applicazione, e la pompa silenziosa con avviamento graduale è un dettaglio che fa differenza nel lungo periodo. L'hub incluso risolve un problema reale in sistemi con molti componenti ARGB.

Il prezzo è superiore a quelli di alcuni competitor di questa fascia, su tutti l'Arctic Liquid Freezer III, capace di offrire prestazioni di raffreddamento simili a un prezzo più basso, anche se con una rumorosità maggiore rispetto alla proposta di be quiet.

Il Light Loop 360mm è consigliato a chi vuole assemblare un sistema silenzioso di fascia alta con CPU Intel o AMD AM5, dove la silenziosità è una priorità tanto quanto la capacità di raffreddamento. Non è la scelta più indicata per chi invece cerca il miglior rapporto prestazioni-prezzo nella categoria. Chi rientra nel primo profilo troverà nel Light Loop 360mm un prodotto coerente con le aspettative che be quiet! ha costruito nel tempo.