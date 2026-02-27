Avatar di Ospite API_Pro #378 0
0
il fatto che la pompa abbia quel circuito di avviamento graduale è una cosa che non mi aspettavo di apprezzare così tanto finché non ho avuto un AIO che all'accensione faceva quel rumore assurdo per i primi secondi. dettaglio piccolo ma fa la differenza ogni mattina
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Root_Scout #302 0
1
ok ma se l'Arctic fa le stesse cose a meno soldi perché dovrei spendere di più
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di PrinceLupin 23
0
ok ma se l'Arctic fa le stesse cose a meno soldi perché dovrei spendere di più
AHaaha, ma Audi fa le stesse cose di Mercedes, allora perche Audi ? "Il senso della vita", ahahaha.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.