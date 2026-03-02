Al Mobile World Congress 2026, la vetrina tecnologica per eccellenza che ogni anno trasforma Barcellona nel centro gravitazionale dell'innovazione globale, Anker Innovations ha scelto di presentare una nuova generazione di prodotti che spaziano dalla ricarica intelligente alla smart home, passando per la robotica e l'audio. L'azienda, punto di riferimento mondiale nel settore degli accessori tech consumer, ha puntato i riflettori su due dispositivi destinati al mercato europeo che promettono di ridefinire il modo in cui gestiamo la ricarica quotidiana dei nostri dispositivi.

Il primo protagonista è il Anker Nano Charger 45W, un caricatore compatto che si distingue per una caratteristica fino ad oggi inedita nel settore: un display intelligente integrato direttamente nel corpo del dispositivo. Non si tratta di un semplice indicatore luminoso, ma di un sistema capace di riconoscere il modello di iPhone collegato e di adattare di conseguenza i parametri di ricarica, mostrando in tempo reale lo stato della batteria. Una soluzione che risponde a un'esigenza sempre più sentita dagli utenti italiani e europei, abituati a tenere d'occhio la salute dei propri smartphone nel lungo periodo.

Il Nano 45W incorpora la modalità Care con certificazione TÜV, un ente di certificazione tedesco tra i più autorevoli al mondo in materia di sicurezza tecnica, pensata per preservare la longevità della batteria nel tempo. Sul piano pratico, i due poli pieghevoli regolabili — che si adattano sia a 90° che a 180° — lo rendono compatibile con le diverse configurazioni delle prese a muro europee e ideale per chi viaggia frequentemente. La nuova colorazione Cosmic Orange, presentata in anteprima al MWC, si affianca alle già disponibili Aurora White, Stone Black e Misty Blue. Il prezzo previsto per i mercati europei è di 49,99 euro.

Un display intelligente che impara a conoscere il tuo iPhone.

Il secondo prodotto annunciato per l'Europa è la Anker Prime Wireless Charging Station, una base di ricarica wireless 3 in 1 che integra la tecnologia MagGo — il sistema magnetico compatibile con gli iPhone dotati di MagSafe — e una soluzione di raffreddamento attivo chiamata AirCool. Questo dispositivo, che nelle dimensioni si avvicina al palmo di una mano, consente di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods, risolvendo in un colpo solo il problema delle tre custodie di ricarica separate che affollano i comodini di milioni di utenti.

Il cuore tecnologico della stazione è la ricarica wireless Qi2 da 25W, standard di nuova generazione che garantisce velocità superiori rispetto al Qi tradizionale, abbinata a una ventola silenziosa da 19 decibel — un livello paragonabile al fruscio delle foglie, praticamente impercettibile di notte. Il sistema di raffreddamento mantiene la temperatura dei dispositivi al di sotto dei 37°C, soglia considerata ottimale per non compromettere la chimica interna delle batterie nel lungo periodo. Il prezzo di lancio per l'Europa è fissato a 149,99 euro.