Su Amazon è disponibile il Kensington Mouse Expert Wireless Ergonomico con Trackball K72359WW, un mouse ambidestro con connettività Bluetooth 4.0 LE e ricevitore nano USB a 2.4 GHz. Dotato di sfera da 55 mm, tracciamento ottico DiamondEye e poggiapolsi integrato, è compatibile con Mac e Windows. Oggi disponibile a soli 99,00€ con uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 153,92€.

Mouse Trackball Kensington, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kensington Mouse Expert Wireless Ergonomico con Trackball è pensato per chi trascorre molte ore al computer e soffre di affaticamento al polso o problemi legati a posture scorrette. Grazie al poggiapolsi integrato e al design ergonomico ambidestro, è la soluzione ideale sia per mancini che per destrorsi. Chi lavora in ambito creativo, professionale o amministrativo troverà nella sfera trackball da 55 mm e nel tracciamento ottico DiamondEye un controllo del cursore preciso e fluido, senza la necessità di spostare continuamente il mouse sulla scrivania.

Questo dispositivo soddisfa anche le esigenze di chi cerca massima flessibilità nella connettività, potendo scegliere tra Bluetooth 4.0 LE e ricevitore nano USB 2.4 GHz, compatibile sia con Mac che con Windows. La possibilità di personalizzare i quattro pulsanti tramite il software KensingtonWorks lo rende adatto a professionisti che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro. Con uno sconto del 36%, passando da 153,92€ a soli 99€, rappresenta un'occasione concreta per investire in ergonomia e produttività.

Il Kensington Mouse Expert Wireless Ergonomico con Trackball offre connettività Bluetooth 4.0 LE o ricevitore nano USB 2.4 GHz, tracciamento ottico DiamondEye, sfera da 55 mm, design ambidestro e poggiapolsi integrato per massimo comfort.

