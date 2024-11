TSMC interrompe le spedizioni di chip avanzati in Cina

Il Department of Commerce degli Stati Uniti ha inviato una comunicazione alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), imponendo la sospensione delle spedizioni di chip avanzati ai clienti cinesi. Questa limitazione, che riguarda i chip con design di 7 nanometri o più sofisticati, è efficace da oggi e ha l'obiettivo di prevenire l'utilizzo in unità di accelerazione per intelligenza artificiale (AI) e unità di elaborazione grafica (GPU).

La decisione segue la scoperta che un chip di TSMC era stato installato in un processore AI di Huawei, impresa già inserita in una lista di entità commerciali soggette a restrizioni negli USA. Ciò ha sollevato preoccupazioni riguardo una possibile violazione dei controlli all'esportazione. Di conseguenza, TSMC ha interrotto le spedizioni anche a Sophgo, un progettista di chip basato in Cina, dopo che era stato rilevato un chip corrispondente in un processore AI di Huawei.

“TSMC ha discusso regolarmente con il governo sulle questioni relative al controllo delle esportazioni e ha chiarito che rispetterà le normative nazionali e internazionali”, ha dichiarato il ministero dell'Economia di Taiwan in una dichiarazione a Reuters, rimandando le domande specifiche a TSMC.

Un portavoce di TSMC ha rifiutato di commentare ulteriormente, oltre ad affermare l'impegno dell'azienda nel rispettare le regolazioni vigenti.

Le restrizioni imposte sono parte di una misura più ampia che mira a valutare se altre compagnie stiano deviando chip verso Huawei. L'azione degli Stati Uniti riflette anche le preoccupazioni crescenti, espresse sia dai rappresentanti repubblicani che democratici, riguardo l'adeguatezza dei controlli all'esportazione verso la Cina e l'attuazione di tali misure da parte del Department of Commerce.

Nel contesto di una stretta tecnologica in atto, il governo degli Stati Uniti ha ritardato l'aggiornamento delle regole sull'esportazione tecnologica verso la Cina. Nonostante fossero previste nuove normative ad agosto, con l'aggiunta di circa 120 aziende cinesi alla entity list del Department of Commerce, le regolazioni non sono state ancora pubblicate. Questo include fabbriche di chipmaking, produttori di attrezzature e compagnie correlate.

Il controllo sulle esportazioni di componenti tecnologici da parte degli Stati Uniti ha una lunga storia, arricchita da tensioni internazionali e necessità di mantenere un equilibrio tra innovazione e sicurezza nazionale.

La capacità di produrre microprocessori avanzati è diventata un aspetto cruciale della competizione globale, non solo economica, ma anche geopolitica. I chip di semiconduttori sono alla base di tutto, dalla telefonia mobile alle reti di dati, dalla difesa nazionale all'intelligenza artificiale, rendendo il controllo sulla loro produzione e distribuzione estremamente strategico.

Nei decenni, i governi hanno spesso usato le esportazioni di tecnologia come uno strumento di politica estera, imponendo sanzioni o restrizioni per rispondere a minacce percepite o per influenzare le politiche di altre nazioni. Ad esempio, durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti limitarono l'esportazione di tecnologia informatica verso l'Unione Sovietica per prevenire che migliorassero le loro capacità in campi critici come la crittografia e il calcolo militare.

Nell'era digitale, queste questioni sono diventate ancora più complesse. Le aziende che operano nella fabbricazione di semiconduttori si trovano spesso a navigare in un mare di regolamentazioni internazionali, che possono influenzare significativamente tutto, dalla catena di approvvigionamento alle decisioni di investimento. Il caso di TSMC e le restrizioni imposte dall'amministrazione USA è solo l'ultimo esempio di come le tensioni internazionali possano trasformarsi in azioni concrete che influenzano il panorama tecnologico globale.