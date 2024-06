TSMC ha pensato di spostare le fabbriche da Taiwan a causa della minaccia della cinese

TSMC sta valutando la possibilità di trasferire i suoi impianti di produzione di chip fuori da Taiwan a causa della minaccia proveniente dalla Cina. Tuttavia, per il momento, l'azienda ha deciso di non procedere con il trasferimento a causa delle difficoltà che avrebbe comportato.

Durante l'assemblea annuale degli azionisti a Hsinchu, città situata nella regione nord di Taiwan, il più grande produttore di chip a contratto del mondo ha rivelato che l'idea di delocalizzare la produzione è stata considerata a causa delle crescenti tensioni con Pechino, che considera Taiwan una provincia ribelle e ha minacciato l'uso della forza militare per riunire l'isola alla Cina continentale.

C C Wei, recentemente eletto presidente e amministratore delegato di TSMC, ha rivelato l'ipotetica diaspora delle strutture produttive dell'azienda dal suo paese d’origine:

"L'instabilità nello stretto di Taiwan è sicuramente un fattore da considerare per la catena di approvvigionamento, ma non vogliamo assolutamente che scoppi una guerra"

Wei ha poi specificato che sarebbe stato impossibile spostare le sue fabbriche di chip fuori dall'isola, dato che l'80-90% della sua capacità produttiva si trova a Taiwan.

TSMC gestisce quattro impianti GIGAFAB da 12 pollici (300 mm) a Taiwan, oltre a quattro siti per la produzione di wafer da 8 pollici e uno per i modelli da 6 pollici, il che conferisce all'azienda una quota del 61% dell'intero mercato globale dei semiconduttori, secondo i dati forniti da Counterpoint Research. Questa situazione potenzialmente pericolosa non è passata inosservata negli Stati Uniti, dove il Segretario del Commercio Gina Raimondo il mese scorso ha affermato che sarebbe "assolutamente devastante" se la Cina dovesse prendere il controllo di Taiwan.

"Non sto commentando se ciò accadrà, come accadrà o se accadrà," ha dichiarato alla House Appropriations Committee, "ma quello che posso dire è che attualmente gli Stati Uniti acquistano il 92% dei loro chip avanzati da TSMC a Taiwan."

È emerso anche a maggio che il fornitore di litografia per chip ASML ha la capacità di disabilitare a distanza le macchine avanzate vendute a TSMC per impedire che questo hardware venga utilizzato dalla Cina in seguito a un'invasione. Tuttavia, oltre all'impatto umano di qualsiasi conflitto, la guerra comporterebbe quasi certamente un'interruzione nella fornitura della maggior parte dei chip su cui le aziende fanno affidamento per produrre di tutto, dai computer ai televisori fino alle automobili.

Durante l'assemblea annuale degli azionisti, Wei ha inoltre reso pubbliche le sue aspettative che lo sviluppo dell'IA guiderà una ripresa dell'industria dei semiconduttori quest'anno, con proiezioni di crescita intorno al 10%, escludendo il grande e volatile settore delle memorie. Secondo Nikkei Asia, Wei ha dichiarato di star considerando un aumento dei prezzi che la sua azienda addebita al gigante dei GPU Nvidia per la produzione dei suoi ambiti chip acceleratori AI.

"Mi sono lamentato con il CEO di Nvidia, Jensen Huang – il 'signore dei tre trilioni' – che i suoi prodotti sono così costosi," ha detto Wei, aggiungendo che dato il prezzo dei chip di Nvidia e il ruolo fondamentale di TSMC nella loro produzione, "non ci vuole un genio" per pensare di chiedere una commissione di produzione più alta. Si ritiene che le ultime GPU Blackwell di Nvidia costino tra i 30.000 e i 40.000 dollari ciascuna.

TSMC sta costruendo impianti di fabbricazione in altri paesi come gli Stati Uniti e il Giappone, ma Wei ha affermato che Taiwan rimarrà la massima priorità del produttore di chip in termini di produzione e tecnologia.