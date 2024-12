TunnelBear prolunga il Black Friday: sconto del 75% invece del 58%!

Il Black Friday è sinonimo di sconti imperdibili e offerte limitate, ma non tutte le promozioni terminano con la fine di novembre. TunnelBear, celebre servizio di VPN, ha deciso di prolungare la magia del Black Friday con un’offerta straordinaria: uno sconto del 75% sul suo piano annuale, portando il costo a soli 2,50$ al mese. In un periodo in cui la sicurezza online è sempre più cruciale, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Black Friday TunnelBear, perché approfittarne?

Mentre molte aziende hanno concluso le loro promozioni già il 2 dicembre, TunnelBear si distingue per la generosità e la durata della sua offerta. Lo sconto del 75% rappresenta un aumento rispetto al consueto 58%, rendendo il piano annuale più accessibile che mai. Con questa promozione, gli utenti possono beneficiare di una delle migliori VPN per un’intera annata a un prezzo nettamente ridotto, consolidando così la loro privacy online e proteggendo i propri dati con una spesa minima.

TunnelBear è noto per la sua semplicità d’uso e per una rete di server affidabile, che permette di navigare in modo sicuro e anonimo ovunque nel mondo. Questa VPN è apprezzata per il suo design intuitivo, ideale sia per i neofiti che per gli utenti più esperti. Con lo sconto attuale, anche chi finora esitava a sottoscrivere un abbonamento può testare i vantaggi di una protezione completa senza gravare sul proprio budget.

Non è chiaro per quanto tempo questa promozione sarà ancora valida, quindi gli interessati dovrebbero cogliere l’opportunità prima che sia troppo tardi. Con soli 2,50$ al mese, TunnelBear offre una combinazione di sicurezza, affidabilità e convenienza senza paragoni, dimostrandosi ancora una volta una scelta di punta nel panorama delle VPN.

