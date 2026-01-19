Tutto su ChatGPT in un unico corso: segreti, strategie e attestato finale

Se siete alla ricerca di un modo per padroneggiare ChatGPT e tutte le sue potenzialità, AI Digital Masteracademy ha creato per voi il corso definitivo: “Mastering ChatGPT”. Un percorso completo, studiato per guidarvi passo dopo passo nell’utilizzo dell’AI conversazionale, con strategie, segreti e un attestato finale che valorizzerà il vostro curriculum. Inoltre, usando il codice TOMS50, potrete ottenere subito 50€ di sconto sull’iscrizione.

N.B: applicate il coupon TOMS50 per risparmiare 50€ sull'intero corso. Offerta valida solo per il mese di gennaio!

Perché scegliere il corso di Mastering ChatGPT?

Questo corso è stato pensato per offrirvi la massima flessibilità: è completamente online, così potrete seguirlo dove e quando volete. Avrete accesso ai materiali in modo permanente, con videolezioni disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non si tratta solo di teoria: grazie a 7 moduli completi, apprenderete come utilizzare ChatGPT in ogni contesto, dalla creazione di contenuti alla gestione dei dati.

Il corso è suddiviso in 7 moduli didattici, ognuno studiato per approfondire un aspetto specifico di ChatGPT. Imparerete a padroneggiare l’intelligenza artificiale conversazionale, creare contenuti visivi, ottimizzare l’analisi dei dati e sviluppare applicazioni pratiche. Ogni modulo è progettato per guidarvi gradualmente verso un livello avanzato di competenza.

Per sfruttare al meglio la piattaforma, il corso vi insegnerà anche a integrare ChatGPT con altri strumenti essenziali. Dall’elaborazione grafica con DALL-E, MidJourney, Canva e Figma, alla gestione dei dati con Excel, Google Sheets, Power BI e Tableau, sarete pronti a utilizzare l’AI in contesti professionali concreti. Al termine del percorso, riceverete un certificato di partecipazione firmato da AI Digital Masteracademy. Questo attestato non solo certifica le conoscenze acquisite, ma arricchisce anche il vostro curriculum e il profilo LinkedIn, rendendovi più competitivi nel mercato del lavoro.

Iscriversi al corso è semplice e sicuro: potrete scegliere tra PayPal, anche con pagamento a rate, o bonifico bancario. In pochi clic, sarete pronti ad accedere a tutte le lezioni e a iniziare il vostro percorso di formazione avanzata. Oggi le competenze legate all’intelligenza artificiale e all’automazione sono tra le più richieste dalle aziende. Grazie a questo corso, avrete la possibilità di sviluppare skill concrete, applicabili subito nel mondo professionale, aumentando le vostre opportunità di carriera.

Se desiderate scoprire tutti i segreti e le strategie per utilizzare ChatGPT in modo professionale, questo corso rappresenta la scelta ideale. Con l’accesso illimitato ai materiali, la struttura modulare e il certificato finale, sarete pronti a padroneggiare l’intelligenza artificiale e ad aprire nuove opportunità nel vostro percorso professionale.

