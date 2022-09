Uber ha confermato di aver subito un attacco informatico lo scorso giovedì pomeriggio, che ha permesso ai malintenzionati di accedere a molti sistemi critici dell’azienda, come cui il software di sicurezza della società, il dominio Windows, la console di Amazon Web Services, le macchine virtuali VMWare ESCXi, la dashboard di amministrazione della posta elettronica di Google Workspace e il server Slack. Uber Communication ha informato i suoi clienti dell’accaduto tramite un messaggio pubblicato su Twitter che diceva:

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.

— Uber Comms (@Uber_Comms) September 16, 2022