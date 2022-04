Alla fine è successo davvero: Elon Musk acquista Twitter per 44 miliardi di dollari statunitensi. Il miliardario aveva già manifestato la volontà di acquistare il social network, ma adesso c’è l’ufficialità, così come confermato da Musk stesso attraverso un tweet.

Affidandosi, dunque, allo stesso social che ha deciso di acquistare, Elon Musk ha dichiarato: “La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante, e Twitter è la piazza digitale in cui vengono discusse questioni vitali per il futuro dell’umanità”. L’imprenditore ha continuato dicendo: “Voglio anche rendere Twitter ancora migliore, arricchendo il prodotto con nuove funzionalità, rendendo open source gli algoritmi per aumentare la fiducia, debellare gli spam bot e autenticare tutti gli esseri umani. Twitter ha un potenziale incredibile e non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la community degli utenti per liberarlo”.

Ciò che lascia perplessi è l’intenzione di Musk di rendere privata la proprietà dell’azienda, dato che ciò consentirebbe al miliardario di fare praticamente tutto quello che desidera sulla piattaforma. Si tratta di un’idea che tende a cozzare con il concetto di “libertà di parola“. Il dibattito è acceso, e resta da vedere cosa deciderà il nuovo proprietario in termini di dirigenza. Tra Tesla, Starlink e altri progetti, è improbabile che Elon Musk assuma direttamente il controllo del social network, ma già in passato l’uomo aveva manifestato tutta la propria sfiducia nei confronti dell’attuale management. Non si sa nemmeno che direzione intraprenderà Twitter a livello commerciale: verranno introdotti piani a pagamento? Ci sarà un rafforzamento della rete pubblicitaria? A questi e molti altri interrogativi, al momento, pare non esserci ancora risposta.