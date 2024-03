Trasformare un laptop gaming in una console portatile, ecco il video

Uno youtuber chiamato TommyB è riuscito a trasformare un laptop gaming in una console portatile. L’appassionato ha recuperato una scheda madre con processore Intel Core i7 di 11esima generazione, prodotta da Framework, marchio presente anche in Italia dallo scorso agosto. Un piccolo investimento - circa 300 euro - che ha poi dato vita a un progetto fantastico.

Ogni fase del progetto ha richiesto un'attenta pianificazione e un'approfondita comprensione delle sfide tecniche da affrontare. Una delle sfide principali è stata l'alimentazione del dispositivo: dopo una fase iniziale, è è stata implementata una batteria specifica di Framework. Questa scelta ha reso necessaria una progettazione più complessa, ma ha portato a un risultato finale più integrato e funzionale.

Uno degli aspetti più distintivi di questo progetto è stata la personalizzazione dei controlli. Piuttosto che affidarsi a controller preconfezionati, TommyB ha optato per un approccio ad hoc. Utilizzando firmware open-source e componenti hardware selezionati con cura, è stato creato un sistema di controllo specifico, che riesce a migliorare l’esperienza di gioco.

Dopo questo primo successo, il progetto presenta già nuove sfide: la gestione dello spazio e delle risorse rimane una priorità, così come l'ottimizzazione dei materiali e dei processi di produzione.

Naturalmente è molto più semplice comprarsi una Steamdeck o una Lenovo Legion Go o qualcosa del genere. Ma non non si costruisce una console portatile per risparmiare, lo si fa per il gusto della sfida e per la soddisfazione che dà concludere un progetto del genere. Una sensazione che tutti dovrebbero provare, almeno ogni tanto.