Un dock eGPU esterno da 99 dollari che supporta una 4090? Ora è realtà.

Minisforum, nota azienda nel settore della componentistica per computer, ha recentemente introdotto il suo primo dock eGPU, denominato DEG1, al prezzo competitivo di 99 dollari (90 euro).

Questo nuovo prodotto rappresenta un significativo passo avanti per l'azienda, visto che si tratta della prima periferica che sfrutta la connessione OCuLink, già dall'azienda per tutti gli altri suoi prodotti.

OCuLink si distingue per la sua larghezza di banda superiore rispetto alle versioni Thunderbolt 3/4, avvicinandosi alle velocità complete di PCIe 4.0×4 o 3.0×4.

Questa caratteristica è particolarmente cruciale per le GPU di fascia alta, che possono perdere fino al 20% delle loro prestazioni con l'uso di una connessione Thunderbolt, mentre con OCuLink questa perdita è significativamente ridotta. Questo rende il dock DEG1 particolarmente adatto per supportare schede grafiche di alto livello come la RTX 4090 e la RX 7900 XTX.

Il dock DEG1, appena lanciato, è già disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti e misura 270x175x41 mm, presentando un design piatto e minimalista. Questo consente di ospitare sia la GPU, che l'alimentatore, offrendo un'integrazione efficiente e compatta.

In passato, Minisforum aveva tentato di creare un dock simile come parte del Mini-PC B550, che si collegava direttamente all'interfaccia PCIe completa senza cablaggi. Tuttavia, il nuovo design del DEG1 offre maggiore flessibilità, permettendo agli utenti di scollegare la connessione OCuLink in qualsiasi momento e utilizzarla con altri dispositivi.

Il sistema è equipaggiato con un connettore di alimentazione ATX a 24 pin e uno slot PCIe 4.0 con 16 lane, anche se solo 4 lane sono utilizzate a causa delle limitazioni di OCuLink.

Include anche un chip di amplificazione del segnale, i cui dettagli specifici non sono stati ancora resi noti. È importante sottolineare che i cavi OCuLink più corti tendono a fornire una migliore qualità del segnale, caratteristica valida per tutte le connessioni basate su PCIe. Un punto degno di nota è che il prodotto non viene fornito con il cavo, come indicato nei dettagli del prodotto.

Minisforum ha dichiarato che il dock DEG1 supporta sia le schede grafiche RTX 4090 che RX 7900 XTX. Tuttavia, gli utenti devono scegliere attentamente l'alimentatore, poiché il PSU alimenta solo la GPU (la RTX 4090 FE ha un TGP massimo di 600W).