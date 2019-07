Un monoblocco per le schede madre Aorus Z390 Master e Aorus Z390 Ultra

EK-Momentum Aorus Z390 Master D-RGB è il nuovo monoblocco dell'azienda slovena per le schede madre Aorus Z390 Master e Z390 Ultra.

L’EK-Momentum Aorus Z390 Master D-RGB è il nuovo monoblocco prodotto da EK che supporta i processori Intel di ottava e nona generazione ed è progettato specificamente per le schede madre Aorus Z390 Master e Z390 Ultra.

Il monoblocco usa l’ultima generazione del motore di raffreddamento EK, a bordo dell’intera linea Quantum, per garantire il miglior raffreddamento possibile della CPU senza ridurre il flusso verso gli altri componenti.

L’EK-Momentum Aorus Z390 Master ha un design ad alta portata e può essere usato facilmente con pompe meno potenti o impostate a basse velocità, raffreddando direttamente le CPU LGA 1151 e il modulo di regolazione della tensione (MOSFET). Il liquido scorre sulle aree critiche garantendo così un margine maggiore per raggiungere overclock alti e stabili.

Il sistema di raffreddamento monta un cold plate speciale privo di angoli sollevati per assicurare un migliore contatto meccanico con l’IHS dei processori Intel, oltre ad assicurare un migliore trasferimento termico.

Il monoblocco è facile da installare grazie ai distanziali preinstallati in ottone nichelato e ha una base realizzata in rame elettrolitico nichelato, mentre nella parte superiore monta una copertura in plexiglass.

Per gli amanti del genere è stata installata una striscia LED digitale indirizzabile di tipo 3-pin 5v D-RGB che si collega al connettore LED sulla motherboard e può essere connessa a qualsiasi controller LED a 3 pin con supporto 5v. Ovviamente non manca la piena compatibilità con il software Gigabyte RGB Fusion 2.0 RGB.

Per quanto riguarda il prezzo, il prodotto è già acquistabile sul sito dell’azienda a 139,90 euro.