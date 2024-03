Un mouse da gaming a soli 8 euro?! ECCOLO!

Se siete alla ricerca di un buon mouse da gaming che sia venduto al di sotto dei 100 euro, oggi per voi faremo qualcosa di, possibilmente, anche meglio! Su Amazon, infatti, è disponibile al prezzo di appena 8,10€ il mouse da gaming Sharkoon Shark Force II che, di per sé, sarebbe venduto comunque ad una cifra molto contenuta (10,29€), ma che oggi è davvero super conveniente grazie ad un'offerta che ne decurta il prezzo del 21%! Parliamo di un mouse che val certamente un'occhiata al prezzo a cui è proposto e che, al netto delle aspettative, riesce a proporsi anche come un prodotto davvero niente male.

Mouse da gaming Sharkoon Shark Force II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Sharkoon Shark Force II è un acquisto consigliatissimo per chiunque voglia portarsi a casa un bel mouse da gaming senza spendere chissà quale cifra. Ovviamente, non ci sogneremmo mai di compararlo a prodotti che costano anche solo attorno ai 30 o 50 euro, tuttavia va detto che, al netto del prezzo a cui è proposto, questo mouse si propone come un prodotto solido e ben fatto, e persino disegnato con una certa ergonomia, più di quanto non facciano anche prodotti dal prezzo ben superiore.

Dotato di un sensore ottico PixArt PAW3519, questo mouse offre una risoluzione di 4.200 DPI, adatta sia per il gioco che per l'ufficio. I DPI sono facilmente commutabili attraverso sei livelli preimpostati con un clic, mentre l'illuminazione del logo SHARK Force mostra quella che è la velocità di puntamento selezionata. La sua forma e la presenza di tasti aggiuntivi per il pollice garantiscono un buon grip ed una buona maneggevolezza generale, mentre la superficie gommata assicura una presa salda anche nel corso dei movimenti più concitati.

Disegnato, come detto, con un design ergonomico, pensato per gli utenti destrorsi, questo mouse è, in sintesi, una scelta d'acquisto davvero indovinata. Lo sappiamo: non ci si aspetterebbe che un mouse da gaming dal valore di appena 8 euro sia tanto apprezzabile, eppure questo Sharkoon Shark Force II si propone come una soluzione dal rapporto qualità/prezzo davvero elevato e, per 8 euro, è sicuramente una scelta ideale per chi vuole un mouse da gaming funzionale, ma venduto ad un prezzo che definiremmo "ridicolo".

Vedi offerta su Amazon