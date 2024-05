Pixel 8a: dove prenotarlo e come ottenere 150€ di credito extra

Recentemente, Google ha lanciato il suo nuovo smartphone, il Pixel 8a, arricchendo così la sua linea Pixel 8 con un modello più compatto. Questo nuovo smartphone eredita caratteristiche dai suoi fratelli maggiori, tra cui il processore Tensor G3 e le avanzate funzioni di intelligenza artificiale. È già possibile preordinare il Pixel 8a tramite Amazon o direttamente sul Google Store. Per coloro che effettueranno l'acquisto entro il 20 maggio, c'è un incentivo sotto forma di credito di 150€ sul valore del proprio dispositivo usato.

Google Pixel 8a, chi dovrebbe acquistarlo?

Così come i fratelli maggiori, il Pixel 8a promette di migliorare il vostro approccio quotidiano con lo smartphone grazie all'avanzata intelligenza artificiale di Google. Ogni foto diventerà un capolavoro, poiché la sua fotocamera sfrutta l'IA per garantire scatti sempre nitidi e perfetti. La funzione "Scatto Migliore", ad esempio, combina più immagini per assicurare che tutti i soggetti sorridano al momento giusto, mentre con la "Gomma Magica Audio", i rumori di fondo come vento e traffico vengono eliminati, garantendo un audio cristallino.

Avete una serie di foto vecchie e sfocate? Nessun problema. La funzione "Foto Nitida" riporta in vita le immagini perdute, mentre lo zoom permette di catturare buoni dettagli anche da lontano, nonostante l'assenza di un teleobiettivo. Sempre grazie alla IA, potrete poi dire addio alle chiamate indesiderate grazie al "Filtro chiamate", che identifica e blocca gli spam, informandovi chi sta chiamando prima di rispondere. E non è tutto, perché c'è anche la "Chiamata nitida", che riduce i rumori di fondo, facendo emergere le voci più chiaramente.

Tra i punti di forza di Pixel 8a, e in generale di tutta la gamma Pixel 8, c'è poi la funzione "Cerchia e cerca", che permette di avviare ricerche dall'app in uso semplicemente incorniciando immagini, testi o video per ottenere risultati immediati. In caso di emergenza, lo smartphone può persino contattare i soccorsi e condividere la vostra posizione esatta, offrendovi tranquillità ovunque siate.

Con tutte queste caratteristiche avanzate, il Google Pixel 8a è più di uno smartphone: è un assistente personale che rende ogni giorno straordinario, ideale per chi cerca un dispositivo che non solo tenga il passo con uno stile di vita dinamico, ma lo arricchisca. Ricapitolando, se volete sbarazzarvi del vostro attuale smartphone, l'offerta attuale che vi offre 150€ di valore extra per il vostro dispositivo usato rappresenta un'opportunità eccellente.

