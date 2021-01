Un notebook con AMD Threadripper? Un maker lo ha già realizzato

Inserire una CPU AMD Threadripper HEDT all’interno di un notebook potrebbe sembrare una cosa davvero estrema, ma qualcuno era davvero determinato a trasformare l’idea in realtà. Come indicato da Hackaday, Jeff del canale YouTube Excursion Gear ha realizzato, in modo completamente amatoriale, un computer portatile equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen ThreadRipper 1950X, dotato di 16 core e 32 thread.

Per costruire quello che Excursion Gear ha definito «il laptop più potente del mondo», Jeff ha utilizzato un case HP destinato originariamente ad un PC media center, che è stato in seguito lavorato per renderlo spesso solo pochi centimetri, come chassis del notebook. Dal punto di vista delle specifiche, Jeff ha usato una scheda madre AsRock X399M Taichi Micro-ATX, 32GB di RAM Corsair Vengeance DDR4-3600 e una scheda grafica Zotac GeForce GTX 1050 Ti. Per ciò che concerne il display, Jeff ha impiegato un pannello portatile da 18,3” a risoluzione 4K. Per il sistema di raffreddamento è stato utilizzato il dissipatore passivo a basso profilo Dynatron A28 1U, pensato anche per il montaggio su rack per server basati su EPYC. A completare il tutto, sono state usate due ventole Delta BFB1012HH.

Il processo più difficile, stando al maker, è stato comprendere come far funzionare il “notebook” esclusivamente a batteria. Jeff alla fine ha scelto di utilizzare sei power bank da 18.000 mAh, abbinati a un alimentatore HDPlex ATX SFF da 400W. I sei power bank combinati producono fino a 390W di potenza, più che sufficienti per fornire abbastanza energia al sistema.

Considerando che Origin PC consente di utilizzare fino ad un Ryzen 9 5950X sui suoi laptop, probabilmente quello da realizzato da Jeff non è davvero il «laptop più veloce al mondo. Tuttavia, si tratta di un’opera interessante dal punto di vista ingegneristico.