Un nuovo bug di Windows 11 rallenta le CPU, per ora non c'è soluzione

Nuovi guai per Windows 11: sembra che ci sia un nuovo bug che affligge il sistema operativo di Microsoft, già segnalato sui Microsoft Community Forums ma che, per il momento, è senza soluzione. La buona notizia? È un problema presente nell'ultima build Insider, quindi dovrebbe venire risolto prima del rilascio dell'aggiornamento.

Secondo il report, che risale allo scorso 5 giugno, il servizio Microsoft Cross Device farebbe un uso eccessivo della CPU, occupandone fino al 10% e di fatto rallentando il sistema. Microsoft sembra aver capito la causa del problema, ma non ha ancora rilasciato una patch correttiva.

Neowin riporta che all'interno del Feedback Hub dedicato agli utenti Insider, Jennifer G, un ingegnere di Microsoft, ha affermato che Microsoft è al lavoro su un fix. A distanza di una settimana non si hanno nuove notizie e, come già detto, non è stata ancora distribuita alcuna correzione.

È probabile che il bug sia emerso dopo che Microsoft ha lavorato ad alcuni miglioramenti per il servizio Cross Device di Windows 11, che serve a facilitare la sincronizzazione tra PC e smartphone per la condivisione di file e per l'uso di altre funzionalità. Il servizio è alla base di Phone Link, l'app che permette di gestire il proprio telefono da PC, scambiando file, rispondendo a messaggi e chiamate e tanto altro.

Il bug non è certo trascurabile, visto che rallenta il PC assorbendo fino al 10% delle risorse della CPU, ma il fatto che sia comparso in una build Insider è positivo: significa che Microsoft potrà risolverlo prima di rilasciare l'aggiornamento, evitando un gran numero di problemi e lamentele da parte degli utenti.