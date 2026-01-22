Avatar di Ospite DB_Beast #462 0
ma i floppy disk esistono ancora da qualche parte??
Ne dovrei avere ancora una confezione.
Se ti servono... basta dirlo.
Idea carina però dopo una settimana i bambini avranno perso metà dei dischetti in giro per casa
Non solo per i bambini, può essere utile anche alle persone con disabilità intellettive. Molto interessante.
Hanno smesso di produrli da tempo ma c'erano società specializzate nel recuperare dai luoghi oscuri dei magazzini pallet di floppy dimenticati e rivenderli ai clienti che li usavano ancora.
Solo nel 2025 alcuni uffici statali hanno dismesso i floppy come unico metodo per la presentazione di documenti o richieste. A Boston (credo) il software di controllo della metropolitana poteva essere aggiornato SOLO con i floppy.
Nel mondo c'erano e probabilmente ci sono ancora, procedure e applicativi che funzionano anche oggi solo con i floppy.
Nel 2024 e nel 2025 ho letto che molte realtà si stavano finalmente aggiornando, ma non credo che abbiamo finito.
La società che li recuperava dai magazzini sparsi nel mondo so che faceva un pacco di soldi.
Ne ho quasi un centinaio conservati per nostalgia. Ricordo con un pizzico di ilarità la stupore di un ragazzo generazione Z che quando ne vide uno dal vivo esclamò: "ma ha la forma dell'icona del salvataggio file!".
