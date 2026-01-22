ma i floppy disk esistono ancora da qualche parte??

Hanno smesso di produrli da tempo ma c'erano società specializzate nel recuperare dai luoghi oscuri dei magazzini pallet di floppy dimenticati e rivenderli ai clienti che li usavano ancora.Solo nel 2025 alcuni uffici statali hanno dismesso i floppy come unico metodo per la presentazione di documenti o richieste. A Boston (credo) il software di controllo della metropolitana poteva essere aggiornato SOLO con i floppy.Nel mondo c'erano e probabilmente ci sono ancora, procedure e applicativi che funzionano anche oggi solo con i floppy.Nel 2024 e nel 2025 ho letto che molte realtà si stavano finalmente aggiornando, ma non credo che abbiamo finito.La società che li recuperava dai magazzini sparsi nel mondo so che faceva un pacco di soldi.