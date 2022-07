Tutti noi ormai abbiamo nelle nostre tasche uno smartphone, dispositivo elettronico con una potenza decisamente superiore anche a computer fissi di qualche anno fa. Tuttavia, ad alcune persone piacerebbe avere un vero e proprio PC tascabile, magari basato sul diffuso sistema operativo Windows. Proprio a questi utenti deve aver pensato Higole, che ha lanciato una campagna su IndieGogo per la realizzazione di Higole PC 2022, un mini PC dotato di touchscreen dalle dimensioni davvero ridotte. La raccolta fondi sta procedendo alla grande, in quanto, nel momento in cui stiamo scrivendo, grazie al contributo di 50 backer sono stati raccolti già 12.274€, rispetto ai 2.518€ inizialmente richiesti, e mancano ancora ben 41 giorni alla conclusione della campagna.

Ovviamente, viste le dimensioni (91,2x142x17,76 mm), non è possibile aspettarsi qualcosa di veramente potente e al passo con i tempi, ma piuttosto qualcosa a basso consumo ma ugualmente in grado di offrire una buona esperienza d’uso. La scelta inerente al processore è ricaduta sull’ormai ampiamente collaudato Intel Celeron J4125, chip a 14nm appartenente alla generazione Gemini Lake con quattro core, quattro thread e una frequenza di boost di 2,7Ghz per un consumo di appena 10W. È anche disponibile una versione più economica equipaggiata con il Celeron N400, dotato solo di due core e due thread con Boost Clock di 2,6GHz. Indipendentemente dalla CPU impiegata, il dispositivo sarà dotato di 8GB di RAM LPDDR4X e GPU integrata Intel UHD 600.

Photo Credit: Higole

Per quanto riguarda la connettività, Higole PC 2022 sarà dotato di molteplici porte, tra cui due HDMI 2.0 full-size, jack audio da 3,5mm, quattro USB 3.0 Type-A, una Type-C per l’alimentazione, Ethernet e lettore di schede micro SD. Non manca inoltre una scheda di rete wireless con supporto alle reti Wi-Fi 6 e Bluetooth. Passando al display, il dispositivo presenta un pannello IPS touch da 5,5″ con una risoluzione di 1.280×800 pixel. Purtroppo, non è stato specificato il peso esatto, ma i suoi creatori hanno affermato che si tratterà dal PC più leggero al mondo.

Nel caso foste interessati, vi consigliamo di consultare la sua pagina ufficiale su IndieGogo per supportare la campagna acquistando uno dei modelli in pre vendita.