Un visore VR fai da te con Raspberry Pi 4? Perché no!

Dungeon_Master_Dan, un utente Reddit, ha assemblato una visore VR con un Raspberry Pi. Il creatore ha condiviso il progetto e ha incluso tutti i dettagli per realizzarne uno fai-da-te.

La soluzione funziona sia per la realtà virtuale (VR) che per la realtà aumentata (AR). Avrete bisogno di una videocamera a infrarossi (IR), un Raspberry Pi e un casco con un display compatibile HDMI (HMD). Al momento della pubblicazione, Dungeon_Master_Dan ha dimostrato tre funzioni separate per il visore Pi: AR, desktop virtuale ed emulatore per RetroPie.

Il progetto di Dungeon_Master_Dan si basa su un visore Yuneec Skyview FPV (visuale in prima persona), con uno schermo da 5 pollici, realizzato per la visione del panorama catturato dal drone Yuneec. Il visore Skyview si collega al Raspberry Pi tramite l’ingresso HDMI. Il computer a scheda singola dev’essere abbinato a una videocamera IR e a una batteria, prima di essere montato sul visore stesso.

La videocamera IR invia un feed video in tempo reale della stanza intorno a voi. Programmando il Pi per visualizzare l’immagine come un overlay semitrasparente, avrete accesso sia alla stanza che all’ambiente virtuale, creando l’effetto AR.

Potete controllare l’intero post su Reddit e seguire Dungeon_Master_Dan per ulteriori aggiornamenti su questo progetto VR fai-da-te.