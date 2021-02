Una popolare utility arriva finalmente su Apple M1

Una delle utility per macOS più utilizzata al mondo è finalmente compatibile al 100% con i sistemi in esecuzione su hardware Apple Silicon. Stiamo parlando di Homebrew, software che finalmente è possibile utilizzare anche su Mac Mini, Macbook Pro e MacBook Air dotati di SoC Apple M1.

Homebrew è una popolare utility che si definisce come “Il package manager per macOS che mancava“. Il software, il quale permette l’installazione di pacchetti esattamente come accade su Linux tramite apt o pacman, è installabile e poi utilizzabile direttamente da terminale, motivo per cui è altamente apprezzata dagli utenti più avanzati.

In realtà Homebrew era installabile ed utilizzabile su Mac Apple Silicon anche prima di questo momento, tuttavia era afflitto da parecchie limitazioni e altri problemi di vario genere. Con la release ufficiale per Apple M1, Homebrew diventa perfettamente compatibile con i nuovi PC della casa di Cupertino.

“Apple Silicon è ora ufficialmente supportato per le installazioni in /opt/homebrew. formulae.brew.sh indica per quali piattaforme sono forniti i bottle (pacchetti binari) e quindi se sono supportati da Homebrew. Homebrew non fornisce (ancora) i bottle per tutti i pacchetti su Apple Silicon come facciamo su Intel x86_64, ma il vostro aiuto per raggiungere l’obbiettivo è benvenuto. Rosetta 2 su Apple Silicon fornisce ancora il supporto per Intel x86_64 in /usr/local“.

Gli sviluppatori di Homebrew hanno indicato come il supporto di MacStadium e Apple stessa siano stati fondamentali per questa migrazione verso la nuova architettura:

“Grazie a tutti i nostri laboriosi manutentori, contributori, sponsor e sostenitori per averci portato fin qui. Un ringraziamento particolare per Homebrew 3.0.0 va a MacStadium e Apple per averci fornito un sacco di hardware Apple Silicon e Cassidy di Apple per averci aiutato in molti modi con questa migrazione. Godetevi l’uso di Homebrew“.

Il sito ufficiale dell’utility è stato aggiornato. Al suo interno troverete anche moltissime altre informazioni su Homebrew, come installarlo e come utilizzarlo al meglio!