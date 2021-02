Undentia Cirrus7-SE, ecco il server musicale per audiofili

Undentia, compagnia svedese specializzata in prodotti inerenti all’audio, ha lanciato quello che ha definito come un server musicale per audiofili. Il Cirrus-7SE Music Server è basato su una normale scheda madre Intel NUC di decima generazione che funziona silenziosamente grazie a uno chassis appositamente progettato per un raffreddamento passivo ottimale.

Per molti anni i veri amanti della musica hanno preferito i dischi su vinile e SACD, ma poiché molte nuove versioni sono solo digitali sono stati costretti a passare ai vari formati lossless come FLAC e, di conseguenza, si è fatta sempre più pressante l’esigenza di conservare i file da qualche parte. I server multimediali di solito non si trovano nella stessa stanza in cui vengono usufruiti i contenuti, quindi potrebbero essere dotati anche di dischi rigidi rumorosi e/o sistemi di raffreddamento. Ma poiché esistono persone che potrebbero voler installare un server multimediale vicino alla loro apparecchiatura audio, probabilmente queste preferirebbero qualcosa di raffreddato passivamente e senza altri componenti rumorosi. Questo pubblico è esattamente il mercato di riferimento per il server musicale Undentia Cirrus-7SE.

Il server musicale Undentia Cirrus7 SE è stato progettato insieme a Cirrus7, un produttore di PC fanless dalla Germania. La macchina utilizza un case Cirrus7 Nimbini v3 Media Edition personalizzato che misura 157×157×120 mm e agisce come un enorme sistema di raffreddamento. All’interno trova posto la scheda madre Intel NUC10i7FNH che supporta il processore Intel Core i7-10710U ‘Comet Lake-U’ (6C/12T, 1,60-4,70 GHz, 12MB di cache, 15W TDP) con GPU integrata UHD 620.

La configurazione predefinita del server musicale Cirrus7-SE è dotata di 16GB di memoria DDR4-2666, un SSD Samsung 970 Evo da 250GB e il sistema operativo Roon Rock ottimizzato per i server multimediali, ma è anche possibile far installare il più comune Windows 10 di Microsoft. Il server musicale Udentia Cirrus7-SE dispone di un set standard di porte e connessioni, che include Bluetooth, Wi-Fi, GbE, Thunderbolt 3, USB 3.0, un jack audio e un ricevitore IR. Sebbene formalmente questo PC sia rivolto agli audiofili, può naturalmente essere utilizzato come un normale PC desktop o come un server multimediale, soprattutto quando dotato di un HDD o SSD da 2,5” ad alta capacità. Undentia vende il Cirrus7-SE Music Server al prezzo di 14.950 Kr, equivalente a circa 1.483 euro.