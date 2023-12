Uno switch "per audiofili" da 4mila dollari? Ecco la follia del giorno

Non è un segreto che gli appassionati di audio siano disposti a spendere cifre astronomiche per la propria attrezzattura, ma qui forse si sta esagerando: Innuos ha di recente lanciato PhoenixNET, uno switch di rete “per audiofili” che, secondo l’azienda, è progettato specificatamente per garantire la massima qualità del segnale possibile, eliminando il rumore. Fin qui nulla di troppo strano, se non che lo switch costa 4.349 dollari ed è dotato di porte 100Mbps. Scelta decisamente curiosa e obsoleta, ma giustificata dal fatto che le porte 100Mbps assicurano meno rumore rispetto a quelle Gigabit, almeno a detta dell’azienda.

Innuos si è concentrata su quattro aspetti: minimizzare il rumore dello switch di rete, migliorare la precisione e la stabilità del clock, ottimizzare al massimo l’alimentazione e ridurre le vibrazioni dei componenti al minimo. Per riuscirsi l’azienda ha dichiarato di aver affrontato diverse sfide, dalla schermatura alla saldatura, passando ovviamente per la qualità dei componenti. La cura della qualità ha portato Innuos a inserire su PhoenixNET perfino dei “piedini anti-vibrazione sintonizzati alla frequenza di risonanza del telaio”.

Oltre allo switch, in confezione è incluso un cavo Ethernet da due metri, ma se volete massimizzare la qualità i rivenditori dell’Innuos PhoenixNET consigliano cavi “per audiofili” come l’AudioQuest Ethernet RJ/E Vodka, disponibile alla modica cifra di 700€ nella versione da 1,5 metri e che arriva a 949€ in quella da 3 metri.