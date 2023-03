Il contrabbando di hardware per PC in Cina si conferma un’idea pessima, come dimostra il recente caso di un uomo che ha tentato di importare illegalmente 84 SSD NVMe Kingston dalla zona industriale transfrontaliera di Zhuhai-Macao. La dogana cinese ha riferito l’episodio, avvenuto il 3 marzo, sulla sua pagina WeChat.

Gli agenti della dogana di Qingmao hanno fermato l’uomo, insospettiti dal suo tentativo di passare il suo scooter elettrico attraverso il “canale senza dichiarazione“, e, quando la macchina a raggi X ha analizzato il veicolo, hanno scoperto la presenza di un oggetto sconosciuto nascosto nel paraurti. Infine, all’interno del tubo assiale, gli agenti hanno individuato gli SSD, legati insieme.

Non si conoscono le sorti del contrabbandiere, ma è probabile che sia stato arrestato e si trovi una situazione non molto rosea. Infatti, il contrabbando di merci non dichiarate è un reato grave, soprattutto in Cina. Al momento, i modelli e le capacità degli SSD sequestrati rimangono ignoti, in quanto gli agenti non hanno divulgato tali informazioni.

Photo credit: Qingmao Customs

Questo episodio non è di certo isolato: nel marzo 2022, un uomo è stato fermato con 160 CPU Intel attaccate al corpo nel tentativo di attraversare il confine, mentre, nel dicembre dello stesso anno, una donna è stata sorpresa con 202 CPU Intel e 9 iPhone nascosti all’interno di una pancia finta.

Il contrabbando di hardware per PC e dispositivi elettronici è un fenomeno in crescita, in particolare in Cina, dove la domanda di tali prodotti è in costante aumento. Tuttavia, le autorità cinesi stanno rafforzando i controlli e le sanzioni per contrastare questa pratica illegale, che può comportare multe elevate, confisca dei beni e, nei casi più gravi, arresto e incarcerazione.

Anche i consumatori hanno un ruolo cruciale nella prevenzione del fenomeno. Infatti, è importante che i clienti acquistino prodotti solo da rivenditori autorizzati e prestino attenzione ai segnali di allarme che possono indicare la provenienza illecita di un prodotto, come prezzi insolitamente bassi o l’assenza di garanzie.