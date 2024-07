Upscaling migliorato con il nuovo AMD FidelityFX SDK v1.1 con supporto FSR 3.1

Per il settore software di gaming di AMD è una giornata significativa, poiché l'azienda ha annunciato l'uscita dell'aggiornamento FidelityFX SDK v1.1. Questo aggiornamento porta con sé diverse migliorie nella qualità e nuove funzionalità per il FSR 3.1, l'ultima versione dell'upscaler FidelityFX Super Resolution, che ha già visto la sua integrazione in una vasta gamma di titoli AAA, inclusi i recenti porting per PC da parte di Nixxes.

Una delle novità principali di questo SDK è che la generazione dei frame è ora separata dall'upscaling, permettendo così l'utilizzo di soluzioni di terze parti come DLSS di NVIDIA e XeSS di Intel. Questo significa che gli sviluppatori avranno una maggiore flessibilità e potranno ottenere prestazioni migliorate anche utilizzando hardware non AMD.

In termini tecnici, prodotti come la serie AMD Radeon RX 5000 e superiori, così come la serie NVIDIA GeForce RTX 20 e superiori, sono ora supportati. AMD raccomanda l'uso della serie Radeon RX 6000 o superiore e NVIDIA della serie GeForce RTX 30 o superiore per una esperienza ottimale.

Più specificatamente, il nuovo FSR 3.1 porta miglioramenti significativi in termini di qualità dell'immagine, riducendo gli artefatti e la instabilità temporale. Le nuove funzionalità includono miglioramenti della qualità in scenari dove gli elementi sono esclusi dagli input della maschera reattiva.

AMD ha anche presentato anche Brixelizer, una nuova suite per l'Illuminazione globale e l'occlusione ambientale, progettata come alternativa al ray tracing accelerato dall'hardware per le GPU di gamma più bassa. Questa tecnologia permette prestazioni più veloci, come dimostrato su GPU AMD Radeon RX 7900 XTX, mantenendo al contempo una qualità dell'immagine simile.

In termini di linee guida e suggerimenti, AMD raccomanda che il frame generation del FSR 3 e FSR 3.1 sia sempre utilizzato con performance di base di circa 60 FPS prima dell'applicazione della generazione di frame per un'esperienza di gioco di alta qualità. È anche suggerito di regolare le impostazioni grafiche, la risoluzione e le modalità di qualità dell'upscaling in base alle capacità dell'hardware grafico in uso e alle specifiche del sistema complessivo.

Per gli utenti che dispongono di display compatibili con AMD FreeSync, è consigliato attivare AMD FreeSync nelle impostazioni di visualizzazione dell’applicazione AMD Software: Adrenalin Edition. Inoltre, è importante disabilitare AMD Radeon Anti-Lag per evitare problemi di regolarità nel frame pacing o scatti. AMD sta lavorando per integrare pienamente le tecnologie anti-lag con la generazione di frame FSR 3, e fornirà ulteriori dettagli in futuro.

Il supporto del FSR 3.1 è stato esteso anche all'API Vulkan e a Unreal Engine, con plugin aggiornati per la versione 3.1 e il supporto per Unreal Engine 5.4. Questi aggiornamenti rafforzano ulteriormente la posizione di AMD nel settore del gaming, proponendo soluzioni avanzate e accessibili sia per i giocatori che per gli sviluppatori.