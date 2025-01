Usa foto IA per fingersi Brad Pitt malato di cancro: rubati 850K euro

Una donna francese di 53 anni è stata truffata di 830.000 euro da un frodatore che ha utilizzato immagini generate dall'intelligenza artificiale raffiguranti Brad Pitt. La vittima, identificata solo come "Anne", è stata ingannata per due anni credendo di aiutare l'attore a pagare le cure per un cancro.

Il truffatore ha sfruttato sofisticate tecniche di intelligenza artificiale per creare foto e video realistici di Brad Pitt, oltre a intrattenere una relazione testuale con la vittima. Inviava regolarmente poesie (probabilmente generate anche quelle dall'IA) e ha inventato una storia di cancro ai reni, completa di foto generate artificialmente. Sebbene le immagini non fossero particolarmente sofisticate, sono risultate sufficientemente convincenti per la vittima.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Anne ha ignorato un importante campanello d'allarme tipico di questi schemi: la totale assenza di comunicazione telefonica in tempo reale (anche se c'è da dire che con le attuali tecnologie IA, persino* falsificare una chiamata vocale non sarebbe fuori dalla portata di truffatori determinati).

Questo caso evidenzia come l'intelligenza artificiale stia dando nuovi strumenti ai cybercriminali. Oltre alle truffe sentimentali, l'IA viene sfruttata, per esempio, per commettere frodi sulle piattaforme musicali usando bot per lo streaming, generare spam e contenuti infiammatori per email di phishing e annunci malevoli e creare contenuti illegali in modo più rapido ed efficiente.

Anne si è resa conto della truffa solo quando ha visto il vero Brad Pitt in TV con una nuova fidanzata, circa due anni dopo aver versato il denaro. Nonostante abbia denunciato l'accaduto alle autorità, non è riuscita a recuperare nulla della somma persa, in parte proveniente da un accordo di divorzio con il suo ex marito milionario.

Questo caso dimostra come le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, se utilizzate in modo improprio, possano rendere le truffe online ancora più sofisticate e convincenti. È fondamentale mantenere sempre un alto livello di cautela nelle interazioni online, specialmente quando sono coinvolte richieste di denaro.