Brutte notizie per chi usa ancora delle distribuzioni Linux a 32 bit sul proprio computer: sembra infatti che le patch correttive per Retbleed, già implementate all’interno del kernel 5.19, non saranno integrate nel kernel 32 bit, lasciando esposti all’attacco tutti i processori che lo utilizzano.

Nel caso aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che Retbleed è una nuova vulnerabilità emersa pochi giorni fa, che colpisce i processori Intel da Skylake a Coffee Lake e AMD da Zen a Zen 2. La vulnerabilità è classificata come CVE-2022-29900 e CVE-2022-29901 e sfrutta le istruzioni di ritorno anziché chiamate e salti indiretti, andando in questo modo a rendere inefficace retpoline, uno dei sistemi di difesa utilizzato per difendersi da Spectre (di cui Retbleed è, di fatto, una variante).

Photo Credit: Pexels

Sebbene in un primo momento l’assenza di patch per sistemi 32 bit possa sembrare preoccupante, facendo chiarezza è facile intuire come il problema non sia poi così grande: è davvero difficile che su computer moderni, con processore Intel Skylake o AMD Zen, sia in esecuzione una distribuzione Linux a 32 bit anziché a 64 bit. Come riportato da Pawan Gupta di Intel “Intel non è a conoscenza di ambienti produttivi che utilizzano la modalità 32 bit su processori di generazione Skylake, quindi [l’assenza delle patch] non dovrebbe essere un problema”. Peter Zijlstra di Intel ha poi aggiunto “Finora nessuno si è preoccupato del fix per i 32 bit. Se qualcuno davvero vuole cimentarsi nel farlo immagino che potrei revisionare le patch, ma sul serio, nessuno dovrebbe eseguire kernel 32 bit su sistemi basati su Intel Skylake o AMD Zen, è stupido”.

Insomma, se avete un PC moderno con installata sopra una distribuzione Linux, assicuratevi per scrupolo che sia a 64 bit e dormite sonni tranquilli. E se avete un PC talmente vecchio da dover usare il kernel 32 bit perché i 64 bit non sono supportati, non preoccupatevi: la vostra CPU non è affetta dalla vulnerabilità.