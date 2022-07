I Mini LED sono l’ultimo ritrovato tecnologico per i monitor. Rispetto a una retroilluminazione “classica”, dove i LED sono disposti ai bordi del pannello, oppure su una griglia con un massimo di 512 zone, nei monitor Mini LED abbiamo fino a 1152 zone di local dimming, che permettono ad esempio di aumentare molto il contrasto, per una migliore resa dei contenuti sia in SDR che in HDR. Tra i monitor Mini LED presenti sul mercato troviamo anche il ViewSonic Elite XG321UG, di cui vi parleremo in queste sede.

I monitor Mini LED disponibili si contano sulle dita di una mano e, come forse alcuni di voi hanno intuito dato che si parla di tecnologie all’ultimo grido, hanno tutti un problema comune: costano parecchio. Il Lenovo ThinkVision Creator Extreme, progettato per creatori di contenuti, è uno dei più economici e costa oltre 2700 Euro; per i videogiocatori abbiamo il ViewSonic Elite XG321UG e l’Asus ROG Swift PG32UQX, con prezzi rispettivamente (nel momento in cui scrviamo) di 3290 Euro e 3479 Euro. Cifre decisamente non per tutti insomma, ma che sappiamo certi appassionati sono disposti a spendere, pur di avere in casa l’ultimo ritrovato tecnologico.

La presenza di una retroilluminazione Mini LED non è ovviamente l’unica qualità del ViewSonic Elite XG321UG, che mette a disposizione un pannello IPS 32” con risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 144Hz, supporto a Nvidia G-Sync Ultimate, certificazione DisplayHDR 1400 grazie a una luminosità di picco dichiarata di 1400 nit e Reflex Latency Analyzer, la novità di Nvidia che permette, collegando un mouse compatibile alla porta dedicata sul monitor, di misurare la latenza di input. La tecnologia è utile principalmente ai giocatori professionisti, uno dei motivi per cui finora era possibile trovarla unicamente su monitor Full HD 360Hz, usati da questi giocatori che mirano ad avere la massima frequenza d’aggiornamento possibile; è la prima volta che la vediamo su un monitor 4K 144Hz, segno che probabilmente Nvidia voglia davvero farla sperimentare anche agli appassionati, offrendo anche a loro la possibilità di ottimizzare al massimo il proprio setup per avere un vantaggio in gioco.

La retroilluminazione Mini LED offre 1152 zone per il local dimming, capaci di offrire un contrasto in HDR di oltre 70.000:1 e una luminosità di picco che, nelle nostre prove, ha raggiunto i 1479 nit in HDR e i 497 nit in SDR. Grazie alla presenza della tecnologia Quantum Dot anche la copertura della gamma cromatica è molto ampia: sulla carta si parla di 100% sRGB e 98% DCI-P3, ma parleremo di questo aspetto più avanti, quando vi mostreremo i test effettuati con il colorimetro.

Non manca l’illuminazione LED RGB, posta sia sul retro sia nel bordo inferiore, così da illuminare la scrivania. ViewSonic ha inserito in questo Elite XG321UG anche alcuni accessori che i giocatori troveranno di certo comodi: sul lato sinistro abbiamo un piccolo gancio per le cuffie, mentre sotto, sia a destra che a sinistra, è presente un tirafilo in gomma comodissimo per i mouse cablati.

A completare la scheda tecnica troviamo un rivestimento antiriflesso, un sensore che regola la luminosità in maniera automatica e in tempo reale e un buon numero di ingressi: c’è una DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression, tre HDMI, un jack da 3,5mm per le cuffie e tre porte USB, una delle quali (colorata di verde e con l’icona del mouse) è quella dedicata all’uso di Reflex Latency Analyzer. Purtroppo le tre HDMI sono solamente 2.0, quindi non potrete giocare in 4K 120Hz sul ViewSonic Elite XG321UG con le console di nuova generazione.

La qualità costruttiva è molto buona, il monitor non scricchiola e offre sempre un feeling di solidità. La base in metallo ha una forma a T e occupa poco spazio sulla scrivania, fattore che senza dubbio apprezziamo. Consente di inclinare il monitor verso il basso e verso l’alto (-5° / 20°), ruotarlo a destra e sinistra (±25°)e regolarne l’altezza (120mm), ma non permette di girarlo di 90° e metterlo in verticale. Nello stand è presente anche il classico foro da cui far passare i cavi per averli più ordinati.

Menu OSD

Il menu OSD è accessibile e navigabile tramite il classico joystick, posto in questo caso non sul retro del monitor ma nel bordo inferiore, al centro. Ci sono nove diverse modalità d’immagine e, come spesso capita, quella Standard è la migliore di fabbrica in termini di qualità. Si può scegliere tra quattro diverse temperature colore e cinque opzioni per la gamma, è possibile abilitare la luminosità e il livello del nero automatici e regolare i classici parametri di luminosità e contrasto. Se avete a disposizione gli strumenti per calibrare il monitor, sappiate che potrete farlo facilmente, grazie alle opzioni di regolazione dei canali RGB.

C’è anche un’opzione sRGB, che rende quasi perfetti i colori in modalità SDR. Quando viene rilevato un segnale HDR, il ViewSonic Elite XG321UG passa in automatico a uno spazio colore più ampio, riuscendo a coprire l’85,5% del profilo BT.2020: è un risultato davvero notevole, che si traduce in una copertura quasi totale della gamma DCI-P3.

Ovviamente non potevano mancare le opzioni dedicate ai videogiocatori, come i mirini da posizionare al centro dello schermo, oltre che quelle per il G-Sync e per Reflex Latency Analyzer. Tra le altre cose è possibile far apparire a schermo un overlay che mostra gli FPS, la frequenza d’aggiornamento del monitor e l’input lag (in ms) registrato dallo strumento quando è collegato un mouse.

Esperienza d’uso

Il ViewSonic Elite XG321UG è un ottimo compagno sia di gioco che di lavoro, ideale se si usa quotidianamente il PC per le proprie attività. Visivamente qualsiasi immagine è resa in maniera eccellente, sia in SDR che in HDR, grazie anche alle 1152 zone di local dimming che rendono i colori più saturi. Il contrasto elevato poi non migliora solo la qualità dell’immagine, ma anche la resa dei testi, facilitando quello che a conti fatti è il nostro lavoro quotidiano.

Anche la visione di film e serie TV è soddisfacente, specialmente in HDR, grazie a una buona resa anche delle scene più complicate, come quelle particolarmente buie o frenetiche. I due speaker integrati da 5 watt sono leggermente sopra la media, ma non aspettatevi risultati eccezionali: il consiglio è sempre quello di usare un buon paio di cuffie.

Giocare sul ViewSonic Elite XG321UG è qualcosa di eccezionale, soprattutto in HDR. Le nostre ore in in Elden Ring non sono ancora finite e giocando l’Interregno sembra vivo, reale, con colori saturi al punto giusto. La capacità di coprire la quasi totalità dello spazio DCI-P3 consente di mostrare praticamente ogni sfumatura di colore, migliorando l’esperienza di gioco e di visione dei contenuti: la tecnologia Mini LED è davvero di altissimo livello e offre una qualità dell’immagine che viene superata solo dai pannelli OLED, che però sono ancor meno diffusi e presenti solo in alcune soluzioni professionali, non per i videogiocatori.

Durante le nostre prove abbiamo anche sperimentato con i diversi livelli di Overdrive disponibili, optando alla fine (come spesso accade) per il primo. Ci sono tre opzioni tra cui scegliere, ma le altre due (specialmente la terza) causano un ghosting marcato e fastidioso, che rovina l’esperienza d’uso generale del monitor. A questo proposito manca anche un’opzione strobo, presente su altri schermi e utile per eliminare il ghosting in maniera molto efficace.

Test colorimetro

Come di consueto abbiamo svolto delle misurazioni con il colorimetro sfruttando il software Calman, sviluppato da Portrait Displays, per verificare aspetti come luminosità massima, copertura della gamma cromatica, delta E e altri aspetti. Abbiamo eseguito i test sia in SDR che in HDR, dal momento che quando quest’ultimo è attivo non aumenta solo la luminosità massima del pannello, ma anche lo spazio colore coperto.

Test effettuati con Calman di Portrait Displays



Per primi abbiamo svolto i test in SDR, usando il profilo standard dei ViewSonic Elite XG321UG senza modificare alcun parametro. Con le impostazioni di fabbrica la curva della gamma è abbastanza buona nella parte iniziale e il deltaE è contenuto sulla scala di grigi, fermandosi a 2. La luminosità di picco misurata in SDR si attesta sui 497 nit, superando abbondantemente i 400 nit dichiarati.

Copertura sRGB



Copertura DCI-P3



La copertura della gamma cromatica in SDR non fa gridare al miracolo, fermandosi al 97,5% per sRGB e al 71,9% per DCI-P3. Come vedremo tra poco però la situazione cambia attivando l’HDR, che consente al monitor di mostrare tutta la gamma supportata. Il deltaE medio infine è di 3,63, un valore accettabile per l’uso quotidiano del monitor ma inadatto per i professionisti, che hanno bisogno di una riproduzione il più fedele possibile dei colori, caratterizzata da un valore inferiore a 2.

Misurazione DeltaE



Chiudiamo con le prove in HDR. La curva della luminanza è buona nella parte iniziale, salvo poi allontanarsi da quella ideale dai 400 nit in poi. L’HDR viene comunque reso bene e, con una luminosità massima di 1479 nit, la specifica DisplayHDR 1400 di cui gode il monitor è rispettata. Qui sotto potete vedere anche uno dei test di copertura della gamma cromatica: come vi abbiamo anticipato abilitare l’HDR permette al monitor di esprimersi al meglio e di raggiungere il 99% di copertura DCI-P3.

Test in HDR



Copertura DCI-P3 con HDR



Verdetto

Il ViewSonic Elite XG321UG è un monitor eccezionale, con una gamma cromatica tra le più ampie mai misurate. Integra tutte le tecnologie più recenti, dalla retroilluminazione Mini LED al G-Sync Ultimate e al Reflex Latency Analyzer, ma tutte queste caratteristiche ne fanno inevitabilmente alzare il prezzo, assolutamente non alla portata di tutti. 3290 Euro per un monitor sono tantissimi e, nonostante le grandi qualità di questo ViewSonic, sono davvero complicati da giustificare. Attenzione però, questo non significa che questo monitor nello specifico sia sovrapprezzato: come vi abbiamo raccontato in apertura, tutti i monitor Mini LED sono, ora come ora, estremamente costosi. L’Asus ROG Swift PG32UQX che abbiamo menzionato costa perfino di più, mentre il Lenovo ThinkVision Creator Extreme è più economico, ma ha caratteristiche inferiori e meno funzionalità non essendo pensato per videogiocare.

La nostra esperienza d’uso ha sottolineato come il ViewSonic Elite XG321UG sia uno dei migliori monitor mai provati per copertura cromatica, contrasto e qualità dell’immagine generale. La tecnologia Mini LED e le 1152 zone di Local Dimming fanno una differenza davvero importante, offrendo una qualità seconda solo agli schermi OLED. Se siete tra coloro che vogliono sempre l’ultimo ritrovato tecnologico, non importa quale sia il prezzo, fatichiamo a non consigliarvelo. Ricordatevi però che non si tratta di un monitor perfetto: l’assenza delle HDMI 2.1 vi impedirà di sfruttarlo al massimo con PS5 e Xbox Series X, inoltre se siete professionisti che lavorano con le immagini dovrete calibrarlo. Come vi abbiamo mostrato nei nostri test, di fabbrica il deltaE è leggermente troppo elevato per un uso professionale. Se però questi due aspetti (e il budget) per voi non sono un problema, allora potreste aver trovato il vostro nuovo monitor gaming.