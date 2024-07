Buttate il vostro monitor gaming, questo CRT arriva a 700 Hz

Se fossimo alla fine degli anni novata lo IIyama Vision Master Pro 512 sarebbe di certo nella guida ai migliori monitor gaming, ma perché parlarne nel 2024? Semplice, perché questo vecchissimo CRT è appena diventato il monitor più veloce al mondo.

Tutto merito del canale YouTube RetroGamingBase, che ha condotto un esperimento per overloccare il monitor fino a 700 Hz, molti più dei 540Hz raggiunti dagli attuali modelli top di gamma, come l'Asus ROG Swift Pro PG248QP.

Certo non mancano i compromessi, visto che per raggiungere i 700 Hz si è passati dalla risoluzione iniziale di 1600 x 1200 pixel, a soli 320 x 120 pixel, degni delle console portatili di quell'epoca: per darvi un'idea, il Game Boy Advance aveva una risoluzione di 240 x 160 pixel, mentre il Game Boy Color di 160 x 144 pixel.

Dopo aver toccato i 700 Hz (e i 600 Hz a risoluzione 150p), lo YouTuber ha deciso di sospendere i test per evitare di danneggiare il monitor. I CRT in buone condizioni sono sempre più rari e sarebbe stato un vero peccato danneggiarne uno solo per spingersi ancora più in alto con la frequenza d'aggiornamento.

Il vecchio CRT batte i moderni display in termini di refresh rate

Nonostante le prestazioni estreme in termini di refresh rate, rimangono evidenti i limiti dei CRT rispetto ai moderni display, come l'ingombro e il peso elevato. Inutile dire che si tratta di un simpatico esercizio di stile, che non troverà mai applicazioni reali, a meno che non vogliate registrare qualche record del mondo su vecchi giochi PS1, come Crash Team Racing.