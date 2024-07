Gioca come un PRO conSamsung Odyssey G7 28'' al MINIMO storico!

Un ottimo monitor può stravolgere completamente la vostra postazione da gaming ed è per questo che proponiamo il Samsung Odyssey G7 28'' che è attualmente in offerta su Amazon! Si tratta di un monitor da gaming che ridefinisce l'esperienza visiva grazie alla sua risoluzione UHD e al pannello IPS e grazie alle funzionalità avanzate di cui è provvisto. Acquistatelo ora su Amazon a 439,90€, ovvero al minimo storico mai raggiungo, e immergetevi in un'esperienza di gioco senza precedenti.

Samsung Gaming Odyssey G7, per giocare al meglio e non perdere nemmeno un dettaglio!

Il Samsung Odyssey G7 28'' si rivela la scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano immergersi nelle loro avventure virtuali con una qualità visiva senza precedenti. In particolare, è raccomandato per chi non vuole compromessi in termini di risoluzione e qualità dell'immagine: grazie al suo display UHD 4K e al pannello IPS, offre una densità di pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD, assicurando così colori vividi e un'esperienza visiva cristallina da qualsiasi angolazione. Il monitor è inoltre ideale per i giocatori che ricercano dinamicità e velocità nei loro giochi, dato che con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di solo 1ms, garantisce azioni fluide, senza sfarfallio o effetti indesiderati, esaltando la reattività in giochi veloci e ad alta intensità.

Per chi cerca inoltre un'esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni, il Samsung Odyssey G7 28'' offre la compatibilità G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Ovvero, soluzioni tecnologiche che eliminano problemi di stuttering e tearing, garantendo una sincronizzazione perfetta tra monitor e GPU.

Ciò lo rende particolarmente indicato per i gamer che vogliono immergersi nelle loro sessioni di gioco vivendo ogni dettaglio del gioco, con il massimo contrasto e nitidezza, anche nelle scene più buie. Disponendo di vari ingressi e connessioni, come HDMI, USB e Display Port, oltre a connettività WiFi e Bluetooth, questo monitor si adatta perfettamente a ogni configurazione di gioco, soddisfacendo le esigenze dei giocatori più esigenti.

Il Samsung Odyssey G7 28'' si distingue sul mercato per la sua capacità di combinare una straordinaria qualità dell'immagine con prestazioni di gioco di alto livello. Il prezzo di 439,90€ rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un monitor top di gamma. Non fatevelo scappare finché la promozione è attiva!

Vedi offerta su Amazon