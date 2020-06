Volete 64GB di RAM sul portatile? scegliete le nuove Patriot Viper Steel

Patriot allarga la sua offerta di moduli di memoria DDR4 della serie VIPER STEEL con l’introduzione dei modelli da 32GB. Questi sono i primi moduli da 32GB di Patriot che vanno ad affiancare quelli della serie Blackout, unica famiglia di prodotti che fino ad ora disponeva di tali modelli. Inoltre, è la prima volta che l’azienda rende disponibili moduli di memoria da 32GB nel formato SODIMM, con velocità che arrivano fino a 3000MHz.

La gamma VIPER STEEL è stata introdotta pochi mesi fa con moduli SODIMM e UDIMM DDR4 per piattaforme Intel o AMD, e propone, in controtendenza rispetto a quello che altri produttori hanno immesso negli ultimi anni sul mercato, un design pulito e sobrio. Nessuna forma strana e nessun sistema di illuminazione, solamente una struttura in alluminio che ricopre completamente il PCB e che, oltre a caratterizzarne il design, svolge la funzione di dissipazione del calore. La colorazione, che va dal grigio al nero, si adatta perfettamente a tutte le schede madri in commercio.

I nuovi arrivi giungeranno in moduli singoli o come kit 2x32GB, con velocità fino a 3600MHz, timing da 18-22-22-42 ed una tensione di alimentazione pari a 1,35V. Al momento è possibile trovare disponibili su Amazon solo i kit 2x32GB con prezzi che partono da circa 330 euro.

Torniamo invece alla novità più importante introdotta da Patriot: i moduli SODIMM da 32GB. Questi ultimi consentono agli utenti laptop di poter raddoppiare la massima memoria configurabile sul proprio sistema. Laptop con due soli slot compatibili possono arrivare ad avere a disposizione ben 64GB di RAM ad alta velocità e prestazioni.

I moduli SODIMM VIPER STEEL da 32GB (singoli o in kit) sono disponibili in più versioni: 2400MHz, 2600Mhz e 3000MHz per il modello di punta. I timing sono di 18-20-20-43 a 1,25V, per i moduli da 3000MHz, e 15-15-15-35 a 1,2V per i moduli con frequenza inferiore. Al momento su Amazon risulta disponibile solo il modulo singolo da 3000MHz ad un prezzo di 189 euro circa.