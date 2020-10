Overclock su un portatile AMD Ryzen? Si può con questo programma

L’utente di Reddit “kbsk1” ha creato il programma gratuito chiamato “Renoir Mobile Tuning” che consente agli utenti di manipolare vari parametri delle CPU AMD Renoir Ryzen Mobile serie 4000. Si tratta di un’ottima soluzione per i proprietari di notebook Ryzen che desiderano ottenere il massimo delle prestazioni o dell’efficienza.

Il programma permette di impostare un limite di potenza superiore a quello definito dal produttore del dispositivo, consentendo, perciò, di mantenere una frequenza della CPU più alta e più a lungo. Tenete presente, tuttavia, che sarà doveroso equilibrare questi parametri al meglio per non avere temperature troppo elevate non gestibili dal sistema di raffreddamento integrato oppure un consumo esagerato della batteria.

Credit: Imgur

Le CPU Ryzen Mobile della serie 4000 sono famose per avere algoritmi di boost super aggressivi che mantengono i processori a temperature elevate. Non è raro vedere temperature intorno ai 95° C ed alcuni modelli raggiungono una media di 100° C a pieno carico. Tecnicamente queste temperature rimangono nelle specifiche, in quanto i chip possono arrivare sino a 105° C prima di abbassare le frequenze e possiedono meccanismi integrati per impedire che superino tale valore di temperatura ad ogni costo.

Al contrario, è possibile anche diminuire il limite di potenza, che ovviamente porterà ad una riduzione delle temperatura e consumo energetico.

Ricordiamo che si tratta di un programma di terze parti, quindi usatelo a vostro rischio e pericolo, soprattutto se prevedete di aumentare i limiti di potenza, incrementando così lo stress sulla CPU del portatile, sul raffreddamento e sul sottosistema di alimentazione. Il programma è gratuito e potete scaricarlo da GitHub.

