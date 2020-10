AMD Ryzen 5 5600 in arrivo all’inizio del prossimo anno?

Stando ad un negozio cinese (come indicato dall’utente Twitter @Harukaze5719), il processore AMD Ryzen 5 5600, che punta a diventare uno dei più popolari a livello mainstream, dovrebbe essere lanciato sul mercato all’inizio del 2021 ad un prezzo di circa 220$.

Ricordiamo che lo scorso 8 ottobre, in occasione della presentazione ufficiale della nuova linea di processori basati sull’architettura Zen 3, AMD aveva annunciato il Ryzen 5 5600X (6 core, 12 thread, base clock 3,7 GHz, boost clock 4,6GHz, 35MB cache, TDP 65W), il quale sarà commercializzato a 299$ a partire dal prossimo 5 novembre.

Recently, this article was posted, but I couldn't find the post's source. 😭 My search ability is still low…

> From foreign source

1) R5 5600 will release early 2021, price $220

2) R5 5600X is similar or better than i7 10700 (1T, nT, Gaming) pic.twitter.com/gqy2N1hY5H

