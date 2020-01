VyprVPN, super offerta per il piano da 2 anni, 81% di sconto!

Vi segnaliamo che è tornata disponibile l’ottima offerta che VyprVPN aveva proposto nel corso del Black Friday 2019, e con cui l’ottimo servizio VPN ci propone un prezzo davvero incredibile per la sottoscrizione per 2 anni e con pagamento mensile.

La proposta è decisamente buona: soli 2,50$ al mese per la sottoscrizione di un abbonamento da due anni. Stiamo parlando, dunque, di un prezzo pari a soli 60$ per due anni di abbonamento, rispetto agli originali 310,80$, con uno sconto pari all’81% del prezzo originale!

Una proposta conveniente, anche perchè stiamo parlando di uno dei migliori servizi VPN sulla piazza, dotato di DNS propri e di protocolli proprietari Cameleon, nonché di una buona velocità di connessione, specie in download. VyprVPN è, in sostanza, una delle migliori alternative ai leader del mercato, ed è di certo una delle proposte più economiche sulla piazza (specialmente adesso). Il prezzo, infatti, è realmente tra i più bassi del mercato e non va sottovalutato il fatto che, tra le varie aziende, VyprVPN è una delle pochissime a garantire una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor si limitano a soli 7 giorni.

