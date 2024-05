Trasformare ROG Ally in un Nintendo DS? Ora si può grazie a questa mod

Il PC handheld ROG Ally di Asus, equipaggiato con processore AMD Ryzen Z1/Z1 Extreme, 16GB di RAM e un display Full HD da 7 pollici con refresh rate di 120 Hz, si è guadagnato il suo posto nel mondo del gaming grazie a un supporto costante da parte di Asus e in virtù di essere stata la prima, reale, alternativa Windows Oriented, della celebre Steam Deck di Valve.

Non ci è voluto molto, inoltre, prima che i modder di tutto il mondo cominciassero a metterci le mani sopra per iniziare a personalizzarla, sia esteticamente che per quanto concerne l'hardware, un esempio eclatante di questa terndenza è rappresentato dalla modifica effettuata da YesItsKira, che ha realizzato uno schermo secondario per ROG Ally.

Questa peculaire modifica consente di aggiungere un secondo schermo ribaltabile all'handheld, riprendendo il design a conchiglia del Nintendo DS e ampliando il potenziale offerto dal PC handheld targato Asus.

Il ROG Ally non prevede una porta HDMI dedicata, ma dispone di una porta USB-C con modalità DP Alt, che permette il trasferimento dei dati video attraverso USB. Ciò significa che, utilizzando un hub USB-C con uscita HDMI, o persino un monitor USB-C, è possibile facilmente aggiungere un display alla console. Tuttavia, questo può compromettere la portabilità del dispositivo, poiché richiede uno schermo separato e un hub (o molto banalmente dei cavi extra).

L'idea di YesItsKira nasce dalla volontà di superare questo limite, proponendo una soluzione che consente di giocare su due schermi senza rinunciare alla comodità di trasporto. Utilizzando un display portatile Wimaxit da 7 pollici, un hub USB, cavi, dadi, rondelle e aste filettate, andando così a eliminare la necessità di un hub esterno, YesItsKira ha condiviso un dettagliato tutorial su come realizzare questo progetto.

La costruzione del secondo schermo, comprensivo delle parti stampate in 3D, richiede circa due ore di lavoro, ma il risultato finale aggiunge un notevole valore alla console Asus. È sufficiente impostare l'opzione “Estendi il desktop a questo display” nelle impostazioni di Windows per godersi i vantaggi di una configurazione a doppio schermo. Questo aggiunta, inoltre, può anche fungere da supporto per la console.

Tuttavia, va notato che l'uso simultaneo di due display impatta sull'autonomia della batteria della ROG Ally, già non eccelsa. Se la durata della batteria o l'uso prolungato sono una preoccupazione, l'uso di un hub, come il Belkin Connect Thunderbolt 4 Docking Station, potrebbe consentire di caricare la console mentre si utilizzano entrambi gli schermi.

Per gli appassionati di gaming alla ricerca di soluzioni innovative, la prospettiva di moddare la propria console ROG Ally con un secondo schermo potrebbe essere allettante. Tuttavia, chi preferisce soluzioni più immediate dovrebbe considerare l'Ayaneo Flip DS, una console portatile che promette specifiche simili alla Ally, è dotata di due schermi incorporati, di cui uno più piccolo, ma ha un costo decisamente più elevato dell'handheld di Asus.