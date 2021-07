WD ha mantenuto la sua promessa: ora l’SSD SN850 va più veloce

Mantenendo fede alla sua promessa, Western Digital ha diffuso un nuovo firmware per l‘SSD WD Black SN850, che è attualmente uno dei migliori SSD sul mercato. L’aggiornamento ripristinerà le prestazioni di scrittura dell’unità quando quest’ultima viene installata su uno slot M.2 collegato al chipset X570 di AMD.

L’SN850 è uno degli SSD più veloci in circolazione in questo momento, ma gli utenti segnalavano una perdita di prestazioni di oltre il 40% se l’SSD veniva installato su uno slot M.2 che non comunicava direttamente con il processore Ryzen. Di conseguenza, il problema non interessava le persone che utilizzavano l’SSD come dispositivo di archiviazione principale, ma coloro che possiedono più SSD e posizionavano l’SN850 su uno slot M.2 collegato al chipset AMD X570.

Secondo Western Digital, la situazione che veniva a crearsi era causata dalla dimensione massima del payload (MPS). Infatti, SN850 subisce un calo di prestazioni quando l’opzione MPS è configurata a 128 byte. Il nuovo firmware di Western Digital (613200WD) ha apparentemente risolto il problema, anche se non sappiamo cosa sia cambiato esattamente tra questo e la versione precedente.

MichaelMros, un utente dei forum ComputerBase, ha effettuato alcuni test per verificare se la situazione è effettivamente tornata alla normalità. Con il precedente firmware 613000WD, le prestazioni di scrittura sequenziale dell’SN850 erano limitate a 2.821,63 MB/s. Invece, con l’ultimo firmware 613200WD, l’unità è stata in grado di raggiungere 5.115,11 MB/s, ottenendo finalmente le performance desiderate.

Credit: MichaelMros

Il nuovo firmware è disponibile solo tramite il software Western Digital Dashboard. Nel caso voleste procedere all’aggiornamento, non dovrete fare altro che avviare il programma e confermare l’operazione. Se, eventualmente, non dovesse comparirvi la notifica che vi avvisa della disponibilità di un nuovo firmware, vi consigliamo di reinstallare l’applicazione.