WD porta al CES 2019 una chiavetta USB da 4 terabyte

Al CES 2019 Western Digital ha presentato diverse novità, tra cui il prototipo di una chiavetta USB C con capacità di ben 4 terabyte. Al momento non è chiaro quando la vedremo in commercio, quindi ogni discussione sul prezzo viene meno, pensando soprattutto al fatto che il costo della memoria NAND è in costante discesa.

Tra gli SSD portatili troviamo il nuovo SanDisk Extreme PRO, una soluzione che sarà disponibile dalla primavera e punta a offrire una velocità di trasferimento fino a 1 GB/s e una robustezza certificata IP552. Si rivolge a professionisti creativi che desiderano spostare rapidamente file di grandi dimensioni e apportare modifiche in tempo reale direttamente dall’unità.

Per quanto riguarda i prodotti WD, ecco My Passport Go, un SSD portatile fino a 1 TB con un cavo dati integrato e un paracolpi in gomma. SanDisk ha infine presentato Flashback, un nuovo servizio di backup su cloud che crea una copia online del contenuto dell’unità USB, in modo da poter facilmente visualizzare, cercare e condividere i file anche in caso di perdita o temporanea irraggiungibilità dell’unità.