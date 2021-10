Website X5 Go 2021, realizzate il vostro sito Web in modo semplice e veloce

Tramite un comunicato stampa, l’italiana Incomedia, in concomitanza con la pubblicazione della versione 2021.4 del suo software WebSite X5, ha annunciato il lancio di Website X5 Hosting, un servizio di hosting progettato su misura. In sostanza, coloro che acquisteranno Website X5 otterranno anche 12 mesi di hosting incluso, che comprende spazio web, dominio automatico, e-mail e tutto il necessario per avviare subito il proprio sito web. Gli utenti meno avvezzi avranno quello che serve già perfettamente configurato e non sarà necessario inserire parametri di connessione al server, attivare database o e-mail o anche districarsi in problemi di compatibilità legati a sistemi operativi o configurazioni PHP.

Federico Ranfagni, CEO e co-founder di Incomedia, ha affermato:

Siamo felici di aver aggiunto anche quest’ultimo tassello alla nostra offerta. Nel viaggio che porta alla creazione di un sito web, noi vogliamo esserci dall’inizio alla fine. Ed ora, potendo offrire sia lo strumento di creazione che lo spazio per la pubblicazione, lo siamo. Per poter garantire un servizio di hosting di primo livello abbiamo scelto di collaborare con HOST.it, società dall’esperienza ventennale che ha sempre investito in sicurezza e innovazione e che da alcuni anni è entrata a far parte di Vianova spa, ex Gruppo Welcome Italia.

Includendo l’hosting nella sua offerta di WebSite X5, l’azienda propone un pacchetto completo “chiavi in mano” per realizzare il sito Web dei propri sogni. Ricordiamo che Website X5 è facile, veloce, gestibile ed efficiente. Il software permette di costruire il proprio sito Web anche senza la necessità di saper programmare in HTML o PHP, grazie alla pratica funzione Drag & Drop tramite la quale è possibile organizzare i contenuti senza dover scrivere alcuna riga di codice.

Nel caso foste interessati, trovare tutti i dettagli a riguardo sul sito web ufficiale, mentre a questi link potete procedere all’acquisto: Website X5 PRO, Website X5 EVO.