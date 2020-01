Welcome 2020! Le nuove offerte di AK Informatica, monitor Samsung e Notebook MSI

Come saprete, già da qualche giorno gli amici di AK Informatica hanno avviato una serie di promozioni atte ad inaugurare il nuovo anno all’insegna degli sconti. Stiamo parlando dell’iniziativa “Welcome 2020” che, attiva fino al prossimo 31 gennaio, ha già proposto in sconto tanti ottimi PC gaming AK Rig che vi avevamo già segnalato in una precedente news e che, ancora una volta, vi invitiamo a tenere d’occhio, visto lo spessore dei prodotti coinvolti nella promozione.

Computer completi di grande caratura, come l’Ak Rig PoorFraal prezzo di 629 € o l’AK Rig Blink46 V.4.0, un sistema con processore Intel Core i5-9400F, 8 GB di memoria DDR4, GTX 1660 SUPER 6GB, SSD da 250 GB e hard disk da 1 TB venduto a soli 912€!

Ora, dopo i recenti sconti che il team di AK aveva dedicato ai prodotti a marchio HP Omen, nonché ad alcune periferiche Thrustmaster, arriva oggi il turno di notebook e monitor, rispettivamente a marchio MSI e Samsung. Sconti ottimi, dedicati a quei gamer davvero esigenti che cercano hardware che non scenda a copromessi e che sappia unire performance da brivido ad un’estetica ricercata e lussuosa, come è ad esempio il caso dello straordinario notebook MSI GT75 Titan 9SF, dotato di RTX 2070 da 8GB e processore Intel Core i7 di nona generazione da 2,6GHz! Una macchina potente ed efficiente, capace di masticare qualunque videogame di ultima generazione restituendo performance da urlo!

Ovviamente questo è solo uno dei tanti prodotti in offerta sullo store AK a cui, lo ricordiamo, si aggiungono anche i prodotti AK RIG e quelli a marchio HP Omen, e Thrustmaster. Di seguito, quindi, vi offriamo la nostra selezione di prodotti ma potrete comunque consultare l’offerta completa di AK sia cliccando sul banner sottostante che recandovi direttamente sulle pagine relative alle iniziative (qui e qui).

