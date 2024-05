WhatsApp, l'app per Windows 11 si aggiorna con nuove funzionalità

L'ultima versione di WhatsApp per Windows 11 e Windows 10 introduce tre nuove funzionalità che migliorano significativamente l'esperienza dell'utente: supporto multi-finestra, un nuovo menu 'hamburger' e una nuova interfaccia. Questi aggiornamenti anticipano, inoltre, l'integrazione delle funzioni di Meta AI.

Segnalato da Windows Latest, questo aggiornamento dona vita nuova all'interfaccia di WhatsApp su Windows, precedentemente considerata monotona e basica. In passato, effettivamente, era difficile gestire la visualizzazione contemporanea di contatti e conversazioni a causa della necessità di ridimensionare la finestra. Ora, tuttavia, è possibile nascondere la lista contatti all'interno del menu, dedicando l'intero schermo alla conversazione e riportare facilmente in vista i contatti con un semplice clic.

Un'altra novità importante è la possibilità di aprire una chat in una nuova finestra, facilitando la gestione di conversazioni specifiche senza dover mantenere aperta l'applicazione completa. Questo permette di seguire più facilmente le conversazioni con contatti importanti, grazie anche a un layout più semplice ed essenziale.

Vi è poi il nuovo menu hamburger, facilmente riconoscibile per il suo design a tre linee sovrapposte, il quale organizza l'app in sezioni dedicate a chat, chiamate e aggiornamenti di stato, semplificando la navigazione e l'uso di WhatsApp.

Questo design semplice del menu potrebbe lasciare spazio all'introduzione di diverse funzionalità di Meta AI in WhatsApp, come annunciato all'inizio dell'anno; ciò includerebbe l'utilizzo della barra di ricerca per interagire con l'IA di Meta senza necessità di avviare una chat separata.