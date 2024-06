WiFi pubblico poco sicuro? ExpressVPN ti protegge e ti fa risparmiare il 49%!

Nonostante le varie promozioni degli operatori telefonici offrano ormai una buona quantità di gigabyte per la navigazione online, può capitare di connettersi a una rete WiFi pubblica quando si è fuori casa, per risparmiare dati o magari per errore. Tuttavia, queste reti WiFi sono meno sicure rispetto a quelle private. Per proteggere la propria connessione, è possibile utilizzare una VPN. È importante però che la VPN sia affidabile, ed ExpressVPN è una delle migliori disponibili. Attualmente, offre uno sconto del 49% sul piano annuale, insieme a 3 mesi extra gratuiti. I piani mensile e semestrale sono invece proposti a prezzo pieno: il mensile costa 12,30€, mentre con l'offerta annuale si scende a soli 6,33€ al mese.

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Una protezione maggiore quando ci si connette a una rete WiFi pubblica non è l'unico motivo per cui una persona dovrebbe considerare di abbonarsi a ExpressVPN. Ci sono infatti numerosi vantaggi nell'utilizzo di una VPN affidabile come ExpressVPN, tra cui l'accesso a contenuti geograficamente limitati. Molti servizi di streaming e siti web limitano infatti i loro contenuti online per questioni geografiche. Con una VPN, è possibile simulare la propria posizione in un altro paese, consentendo l'accesso a questi contenuti bloccati e migliorando l'esperienza di intrattenimento.

La protezione della privacy è un altro vantaggio cruciale offerto da ExpressVPN. Una VPN nasconde il vostro indirizzo IP e cripta il traffico internet, rendendo molto più difficile per i tracker e le aziende monitorare le vostre attività online. Questo è importante in un'era in cui la privacy online è sempre più esposta.

Inoltre, ExpressVPN migliora la sicurezza aziendale e personale durante il download e la condivisione di file. Se scaricate file da internet, una VPN può proteggere la vostra connessione, rendendo più sicuri i download e proteggendo la vostra identità. Per chi lavora da remoto o gestisce dati sensibili, una VPN offre un ulteriore livello di sicurezza per le comunicazioni aziendali, proteggendo informazioni e risorse aziendali.

