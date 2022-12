Lo scorso martedì, Microsoft ha ricordato che varie edizioni di Windows 10 21H1 hanno raggiunto il termine del supporto (EOS – End of Service) e di conseguenza non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, consigliando ai suoi clienti di passare all’ultima versione disponibile per evitare di esporre i propri sistemi ad attacchi informatici che potrebbero sfruttare vulnerabilità non corrette.

Nello specifico, le edizioni interessate sono:

Windows 10 Enterprise, versione 21H1

Windows 10 Enterprise multi-session, versione 21H1

Windows 10 Education, versione 21H1

Windows 10 IoT Enterprise, versione 21H1

Windows 10 Home, versione 21H1

Windows 10 Pro, versione 21H1

Windows 10 Pro Education, versione 21H1

Windows 10 Pro for Workstations, versione 21H1

L’azienda di Redmond ha affermato:

Per aiutarvi a rimanere protetti e produttivi, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi consumer Windows 10 e per i dispositivi aziendali non gestiti che sono al termine dell’assistenza o che lo saranno entro alcuni mesi. In questo modo il vostro dispositivo continuerà a essere supportato e a ricevere aggiornamenti mensili fondamentali per la sicurezza e la salute dell’ecosistema. Per questi dispositivi, sarà possibile scegliere un momento conveniente per il riavvio del dispositivo e completare l’aggiornamento.

Oltre a utilizzare direttamente Windows Update dirigendosi in Impostazioni>Aggiornamenti e sicurezza>Windows Update e cliccando su “Verifica Aggiornamenti”, è possibile anche utilizzare lo strumento Windows 10 Media Creation, scaricabile direttamente dal sito ufficiale Microsoft, che permette sia di eseguire l’aggiornamento che di creare una ISO per effettuare un’installazione pulita di Windows 10 21H2. Ai dispositivi idonei, Windows Update potrebbe offrire anche l’aggiornamento all’ultima versione di Windows 11.