Windows 10, il prossimo grande aggiornamento arriverà molto presto

Microsoft ha iniziato a rilasciare la prossima versione del proprio sistema operativo, Windows 10 21H1, nel canale “Release preview“.

Questo significa che l’arrivo dell’aggiornamento di sistema su tutti i PC Windows compatibili potrebbe già essere disponibile entro la fine del mese prossimo.

Windows 10 21H1 è una delle due release semestrali del sistema operativo della casa di Redmond che riceveremo nel corso di quest’anno. L’update verrà diffuso attraverso un enablement package in grado di risvegliare alcune funzionalità dormienti già presenti in Windows 10 2004 e Windows 10 20H2.

La fase di test sui canali Beta di Windows Insider è iniziata a febbraio di quest’anno con la build 19043. Sin da quel momento Microsoft ha lavorato duramente per la risoluzione di alcuni bug e per la chiusura delle vulnerabilità di sicurezza scoperte nel software.

Questo rilascio graduale ai propri tester ha permesso a Microsoft di raccogliere dei feedback e risolvere per tempo i problemi da essi riscontrati prima della diffusione dell’aggiornamento al grande pubblico. La disponibilità di questo aggiornamento nel canale Release preview significa che non manca poi così tanto all’invio dell’update a tutti i PC compatibili.

“Ciao Windows Insiders, oggi stiamo rilasciando 21H1 Build 19043.928 (KB5001330) nel Canale Beta per quegli Insiders che sono su 21H1. Questo aggiornamento è disponibile anche per i dispositivi commerciali nel canale Release Preview su 21H1 come menzionato qui in questo post sul blog“, Microsoft ha annunciato ieri.

Windows 10 21H1 è già stato inviato agli utenti “Enterprise” il mese scorso per i test preliminari del caso. È molto probabile che l’aggiornamento possa essere reso disponibile per chi attivamente effettuerà la ricerca da Windows Update entro la fine del mese di maggio.

Purtroppo, Windows 10 21H1 è una release molto poco interessante dal punto di vista delle novità, le nuove caratteristiche sono rivolte principalmente agli utenti business. Le funzioni più eccitanti sono attese in autunno con il rilascio di Windows 10 21H2, l’aggiornamento dal nome in codice Sun Valley.

Detto questo, si raccomanda ancora agli utenti di installare Windows 10 21H1 quando sarà disponibile in quanto porterà correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e una nuova funzione di sicurezza.