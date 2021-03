Windows 10 Sun Valley, ecco le novità in arrivo entro fine 2021

Il prossimo grande aggiornamento alla UI di Windows 10 dovrebbe arrivare entro la fine del 2021. Conosciuto con il nome in codice Sun Valley, Windows 10 21H2 è atteso per l’autunno di quest’anno e porterà con se molte novità grafiche e funzionali. Scopriamo insieme quelle che già sono conosciute!

Windows 10 21H2 Sun Valley arriverà sui PC di tutto il mondo a partire dall’autunno dell’anno in corso, preceduto dalla release del primo semestre conosciuta come 21H1 e da Windows 10X. L’aggiornamento del sistema operativo della casa di Redmond porterà con sé miglioramenti al menu Start, alla Taskbar, all’Action Center e molti altri ancora.

Una nuova clipboard

Uno dei miglioramenti che gli utenti forse troveranno più utili è l’arrivo della nuova clipboard. Oltre a disporre di una cronologia, la nuova clipboard accessibile con la combinazione di tasti Win+V permetterà anche l’inserimento di Emoji e GIF.

La clipboard permetterà anche di eliminare gli elementi dalla cronologia, fissare in alto i più utilizzati e incollare il testo senza formattazione (funzione che ad oggi è disponibile premendo Ctrl+Shift+V).

DNS over HTTP (DoH)

DNS over HTTPS (DoH) è una nuova funzione che permetterà la risoluzione DNS su connessioni HTTPS criptate. Questo nuovo metodo di risoluzione dei DNS mira a proteggere la vostra privacy di navigazione da potenziali curiosi.

“Se non lo stavate aspettando e vi state chiedendo cosa sia DoH, allora siate consapevoli che questa funzione cambierà il modo in cui il vostro dispositivo si connette a Internet ed è in una fase iniziale di test, quindi procedete solo se siete sicuri di essere pronti“, ha sottolineato Microsoft in un post sul proprio blog pubblicato l’anno scorso.

È possibile configurare DoH direttamente dalle impostazioni di sistema. Per attivare DoH per le connessioni Ethernet vi basterà seguire questi passi:

Aprite le Impostazioni

Recatevi in Rete e Internet > Stato

Cliccate su Proprietà

Selezionate Modifica assegnazione IP o Modifica assegnazione server DNS

Abilitate DoH nel menu a popup che apparirà

Se invece vi collegate ad internet tramite Wi-Fi, questi sono i passaggi per abilitare DoH:

Aprite le Impostazioni

Recatevi in Rete e Internet > Wi-Fi

Cliccate il link alle Proprietà dell’adattatore di rete

Selezionate Modifica assegnazione IP o Modifica assegnazione server DNS

Abilitate DoH nel menu a popup che apparirà

Gestione disco con interfaccia Modern

Con Windows 10 21H2 Microsoft inizierà l’integrazione di alcuni degli strumenti, disponibili in precedenza con grafica “Legacy”, nelle impostazioni con interfaccia Modern. Ad esempio verrà introdotto il nuovo Gestione disco che permetterà di eseguire alcune delle funzioni basilari della sua controparte “vecchio stile” direttamente dalle impostazioni, come ad esempio gestire volumi e partizioni.

Per accedere a questo nuovo strumento, sarà necessario andare in Impostazioni > Sistema > Storage e cliccare su Gestisci dischi e volumi.

Migliore gestione delle GPU

Nei dispositivi dotati di più di una GPU, Microsoft permetterà di selezionare quale utilizzare per l’esecuzione delle varie app e dei programmi. Gli utenti potranno quindi gestire se utilizzare la GPU a risparmio energetico o quella ad alte prestazioni direttamente dalle Impostazioni di Windows 10.

La gestione delle GPU sarà resa disponibile in Impostazioni > Display > Impostazioni grafiche.

Impostazioni dei dispositivi audio migliorate

Microsoft permetterà di impostare i dispositivi predefiniti per la riproduzione dell’audio direttamente da Impostazioni > Sistema > Suono. Inoltre sarà presente un collegamento alla schermata dei suono per-app nel classico Mixer del volume.

Nuove animazioni e UI

Oltre al Fluent Design, anche WinUI giocherà un ruolo importante nell’aggiornamento 21H2 di Windows 10. WinUI, la quale è mantenuta su Github, è un nuovo livello di interfaccia utente che contiene controlli, una grafica moderna e utilizza il Fluent Design.

Con WinUI e Fluent Design, Microsoft prevede di introdurre nuove animazioni per l’apertura delle finestre, angoli arrotondati, sfondi trasparenti e molto altro.

Con l’aggiornamento Sun Valley Microsoft migliorerà o sostituirà le parti di sistema con interfaccia “Legacy”. Per esempio, Microsoft prevede di aggiornare il menu Start e i menu contestuali introducendo angoli arrotondati.

Microsoft aggiornerà anche l’attuale File Explorer con ulteriori miglioramenti come il supporto della modalità scura per la scheda delle proprietà.

Nuovo monitor per i consumi della batteria

Come vi abbiamo già indicato in un precedente articolo, Microsoft vuole introdurre un nuovo monitor per i consumi nella schermata delle impostazioni dedicata alla batteria.

Le impostazioni della batteria mostreranno il livello di carica del vostro dispositivo durante l’intera settimana e potrete scoprire quando il vostro dispositivo è stato caricato l’ultima volta.

Novità per Gestione attività (Task manager)

All’interno di Task manager sarà presente una nuova colonna chiamata Architettura che mostrerà se i programmi in esecuzione sono eseguiti a 32 bit o a 64 bit. Molto probabilmente questa funzione verrà utilizzata anche sugli ACPC con chip ARM per controllare se le app sono eseguite con codice ARM nativo oppure in emulazione.

Windows vi racconterà cosa cambia con gli aggiornamenti

Per evitare che agli utenti sfuggano alcune delle novità in arrivo con i continui aggiornamenti di Windows 10, Microsoft prevede l’introduzione di una nuova versione dell’applicazione Suggerimenti che includerà ora una sezione dedicata alle nuove funzioni introdotte con ogni update del sistema operativo.

Windows 10 Sun Valley si rivela quindi essere un aggiornamento del sistema operativo di Microsoft davvero importante. ORa non ci resta che attendere per poter provare con mano tutte queste novità!