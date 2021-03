Windows 10, in arrivo la personalizzazione dei Desktop Virtuali

Windows 10 si evolve in continuazione, le novità grafiche e funzionali arrivano costantemente con i nuovi aggiornamenti e non è più necessario attendere un cambio di sistema operativo completo per poterne godere. Tra le prossime novità in arrivo in Windows 10 c’è la possibilità di personalizzare più a fondo i desktop virtuali, funzione che farà felici gli utenti più avanzati!

Microsoft è costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza utente di Windows 10. La veloce evoluzione dei sistemi operativi concorrenti, soprattutto ChromeOS che sta guadagnando terreno rapidamente, ha portato l’azienda di Redmond a rendere il proprio sistema operativo una “rolling release”, ovvero un software in evoluzione graduale attraverso diversi aggiornamenti che non obbligano l’azienda al rilascio di una versione completamente diversa per l’introduzione delle novità.

Nell’ultima build dedicata agli utenti iscritti al programma Insider, Microsoft ha introdotto una gradita novità che presto sarà disponibile per tutti gli utenti: la possibilità di personalizzare più a fondo i desktop virtuali.

Al momento è possibile solamente rinominare i desktop virtuali, tuttavia essi non possono essere riorganizzati e condividono lo stesso sfondo con il principale. Con Windows 10 Insider Preview build 21337 non sarà più questo il caso!

Per cambiare l’immagine di sfondo, è sufficiente premere Win+Alt per aprire l’elenco dei desktop virtuali, fare clic destro sul desktop e selezionare “Scegli lo sfondo“, come mostrato più in alto.

Le funzionalità sono al momento disponibile su canale di sviluppo Dev di Windows 10, tuttavia ne consigliamo l’installazione solamente agli utenti più esperti e non sui PC di cui necessitate per lavoro. Ritornare alla versione base di Windows 10 richiede una completa reinstallazione del sistema operativo, quindi pensateci bene prima di iscrivervi subito al programma Insider!