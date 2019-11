Windows 10 November 2019 Update, problemi con la ricerca di Esplora Risorse

Il November 2019 Update di Windows 10, nonostante si tratti di un update minore (come spiegato in questo articolo), non sembra del tutto privo di bug.

Una delle poche nuove funzionalità introdotte riguarda la ricerca in Esplora File (File Explorer), che usa la ricerca di Windows (Windows Search) per integrare i contenuti locali e quelli sul cloud di OneDrive grazie a un’interfaccia utente rinnovata. Ciò significa che la casella di ricerca in Esplora file è più potente, e tra le altre cose include la visualizzazione delle anteprime dei file ricercati durante la digitazione.

Sembra però che questa funzione stia causando problemi ad alcuni utenti, in quanto diverse persone segnalano che Esplora File sembra bloccarsi, costringendo alla chiusura e al riavvio per farlo funzionare di nuovo. Su Microsoft Answers un utente scrive:

“In realtà a volte la casella di ricerca si blocca totalmente. In Windows Explorer (le cartelle del processo di Windows Explorer), il clic destro e sinistro non funzionano, fino a quando non si forza il riavvio di Windows Explorer. Purtroppo, questo risolve il bug solo temporaneamente”.

Altri scrivono: “Ho avuto lo stesso problema con l’aggiornamento (KB4517245), dovevo attendere fin troppo tempo prima che la casella di ricerca si sbloccasse e apparisse il cursore, il clic destro non ha mai funzionato quando usavo la build 18363.476 di Windows 1909… Tuttavia, dopo aver disinstallato quell’aggiornamento, ho provato la build 18362.476 di Windows 1903, risolvendo il problema. L’ultimo aggiornamento obbliga gli utenti a premere invio o fare clic sulla freccia per avviare la ricerca, il che è seccante; prima, invece, la ricerca era automatica e si avviava non appena s’interrompeva la scrittura”.

In molti hanno confermato il problema, che è stato anche replicato da Windows Latest. Al momento Microsoft non ha ancora riconosciuto il problema. Infine, gli utenti segnalano anche che il clic destro non funziona nella casella di ricerca, rendendo difficile incollarvi un termine di ricerca.