Windows 10 Pro OEM per 2 PC a soli 18 euro su CDKoffers

Con l’arrivo delle nuove schede grafiche molti stanno pensando a farsi un PC nuovo e non è detto che questo debba andare a sostituire il precedente. Quindi come risolvere il problema della licenza di Windows? CDKoffers corre in nostro aiuto grazie alla sue fantastiche offerte sia su Windows 10 che sui vari pacchetti di Office. Per pochi giorni infatti troverete la licenza di Windows 10 Professional in versione OEM valida per l’attivazione su due computer a soli 18 euro, grazie all’utilizzo del codice TOM25 durante la procedura d’acquisto.

Un’occasione davvero ghiotta per risparmiare un po’, viste anche le cifre necessarie all’upgrade dei PC con l’acquisto delle nuove schede video.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Le offerte chiaramente non si limitano ad una singola versione del sistema operativo, ma potrete usufruire dello sconto aggiuntivo anche su:

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.