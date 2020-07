Windows 10 si prepara a cambiare nuovamente look

Siete pronti a dire addio all’attuale menu Start di Windows 10? All’inizio dell’anno corrente, Microsoft ha annunciato che avrebbe portato dei cambiamenti grafici all’interno del menu Start, abbandonando così i riquadri con sfondo a tinta unita, a cui siamo stati abituati fin dalla prima release, a favore di un design più pulito ed elegante.

Con l’ultima build di Windows 10 Insider, ovvero la 20161, Microsoft ha finalmente tolto il velo sul nuovo menu Start e ha introdotto alcune nuove funzioni.

L’azienda di Redmond sta aggiornando il menu Start con un design più snello che rimuove gli sfondi a tinta unita dietro i loghi nell’elenco delle app, così da applicare uno sfondo uniforme e parzialmente trasparente ai riquadri. Questo nuovo design è in grado di creare un bellissimo palcoscenico per le proprie app, in particolare per le icone di Fluent Design per Office e Microsoft Edge. Inoltre, sono state riprogettate le icone per diverse app integrate come Calcolatrice, Posta e Calendario che abbiamo già potuto apprezzare negli ultimi aggiornamenti di Winsows 10.

Quando cambieremo il tema da Chiaro a Scuro, le icone parzialmente trasparenti assumeranno il colore di sfondo del menù Start. Se invece utilizzeremo il tema light il menù assumerà lo sfondo del tema.

Microsoft sta portando anche dei miglioramenti relativi al comando ALT+TAB: quando premeremo la combinazione, non solo potremo navigare tra le varie applicazioni ma anche tra le varie schede aperto all’interno di un’app.

Tutti questi cambiamenti sicuramente aiutano a modernizzare e svecchiare un po’ il sistema operativo di Microsoft che il 29 luglio compierà 5 anni di vita.

Se siete curiosi di provare il nuovo menu Start di Windows 10, dovrete installare l’ultima build di Windows 10 Insider, mentre per tutti gli altri, queste nuove funzionalità e la nuova veste grafica verranno rilasciati durante un corposo aggiornamento il prossimo anno.